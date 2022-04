XONIC LANZA LA PRIMERA APLICACIÓN CADDY DE CONSEJOS RÁPIDOS IMPULSADA POR IA DE GOLF

"Ya tenía un telémetro, no necesitaba ayuda con la selección de palos y no me importaban todas las estadísticas de mi swing de golf", destacó Eileen Jurczak, fundadora y consejera delegada de Xonic. "Todo lo que buscaba era disponer de una herramienta fácil de usar que conociera mi swing y me diera soluciones rápidas y consejos efectivos en un instante - un caddie de consejos rápidos".