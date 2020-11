XP Inc. Seleciona AxiomSL Para Automatizar Reportes Regulatórios E De Riscos

SÃO PAULO, 16 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- AxiomSL, fornecedora líder na indústria de soluções de regulatórias e de risco, anunciou hoje um acordo com a XP Inc. (Nasdaq: XP), uma plataforma de serviços financeiros líder em tecnologia e fornecedora confiável de produtos e serviços financeiros a baixas taxas no Brasil, para implementar soluções de reportes de Risco e Liquidez da AxiomSL que atendem aos requisitos regulatórios do Banco Central do Brasil.

As instituições financeiras autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil devem apresentar uma ampla gama de reportes detalhados capturando liquidez, capital de risco e grandes exposições. As soluções de reportes regulatórios da AxiomSL agregam perfeitamente os dados necessários para atender a esses requisitos. Equipadas com a plataforma de controle e integridade de dados ControllerView® da AxiomSL, essas soluções automatizadas recuperam, gerenciam e reconciliam volumes de dados diversos e díspares para cumprir requisitos regulatórios e de risco complexos e em constante mudança e satisfazer as expectativas de qualidade de dados e governança.

"O regime de reportes dos bancos que operam no Brasil é extremamente complexo e em constante mudança, com grandes quantidades de dados incorporando requisitos internacionais conduzidos pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, juntamente com requisitos regionais específicos, como Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO)", disse Joel Machado, General Manager Latin America, AxiomSL. "A AxiomSL é a fornecedora líder na indústria que pode atender a XP nesses requisitos de reportes complexos hoje e escalonar os negócios conforme eles continuem a crescer no futuro."

"A XP vem aumentando sua atuação no mercado brasileiro, revolucionando a maneira de investir de nossos clientes e ampliando constantemente a gama de serviços financeiros prestados. Nossa parceria com a AxiomSL traz maior robustez a gestão de Risco e Capital, além de implantarmos os pilares para nossa evolução de complexidade e segmentação do Banco Central," disse Thiago Vinhatti, Coordenador de Gestão de Risco e Capital, XP Inc. "A AxiomSL traz a força de uma verdadeira solução de reporte regulatório empresarial com a flexibilidade para atender às nossas necessidades atuais."

Ao se associar ao AxiomSL, a XP agora é capaz de consolidar e agregar reportes em suas operações, criando uma abordagem padronizada e automatizada para reportes regulatórios que informarão os processos de reportes regulatórios futuros e as melhores práticas.

Para obter mais informações sobre as soluções de reportes regulatórios da AxiomSL no Brasil, clique aqui.

Sobre a AxiomSL

A AxiomSL é líder global em análises de risco, gerenciamento de dados e soluções de reportes regulatórios. Aproveitando mais de 25 anos de experiência, a AxiomSL combina sua profunda experiência no setor e plataforma de gerenciamento de dados inteligente para fornecer soluções e serviços em torno de reportes regulatórios e de risco, liquidez, capital e crédito, operações, comércio e transações e análise tributária. Sua base de clientes abrange instituições financeiras regionais e globais com mais de US $ 43 trilhões em ativos totais e gestores de investimentos com mais de US $ 11 trilhões em ativos sob gestão. Sua cobertura abrange mais de 110 reguladores em 55 jurisdições.

