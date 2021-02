XP Investimentos traz Yuval Harari, Jean Case e outros grandes nomes para o maior evento sobre ESG do Brasil

SÃO PAULO, 22 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A XP Investimentos organiza entre os dias 2 e 5 de março a "Expert ESG", maior evento do Brasil voltado às temáticas Ambiental, Social e de Governança, da sigla em inglês ESG. O evento, que será 100% digital em 2021, tem como objetivo inspirar e engajar as pessoas a se tornarem protagonistas da transformação do planeta em um mundo melhor. Para isso, contará com nomes como Yuval Harari (historiador, filósofo e autor de best-sellers), John Elkington (especialista em Sustentabilidade, conhecido mundialmente como "o pai da sustentabilidade"), Raj Sisodia (Fundador do Conscious Capitalism Inc. e Professor da Babson College), Fiona Reynolds (CEO do PRI - Principles for Responsible Investment), Jean Case (Chairman da National Geographic Society e CEO da Case Foundation), Rachel Maia (Fundadora da RM Consulting e Presidente do Conselho Consultivo da UNICEF) e Paul Polman (ex-CEO da Unilever e Fundador da Imagine). A Expert ESG terá transmissão com legenda e em libras.

Serão quatro dias de evento 100% online e gratuito, cada um deles reservado a uma letra da sigla ESG (Meio Ambiente, Social e Governança, em inglês), sendo que o último será focado em Investimentos relacionados ao tema geral. No primeiro dia, direcionado à letra E, de Environment (Meio Ambiente em inglês), a participação de Yuval Harari é um dos destaques. O historiador, filósofo e autor de best-sellers como Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã e 21 Lições para o Século XXI irá liderar o painel "Lições para o Mundo Pós-Coronavírus". Ao longo do primeiro dia, também serão discutidos temas como mudanças climáticas e a urgência do tema para a sociedade, como alinhar sustentabilidade e empreendedorismo e a importância e o potencial da Amazônia.

No segundo dia, reservado ao S de Impacto Social, será aprofundada a discussão sobre a importância da diversidade & inclusão para os negócios, o papel das empresas na criação de soluções para desafios socioambientais e nas perspectivas futuras para a cultura da doação no Brasil. Destaque para o painel com Jean Case, Chair da National Geographic.

O dia dedicado à temática social terá ainda uma mesa de debate sobre "A Força da Liderança Feminina" com a participação de empreendedoras brasileiras como Tania Cosentino (CEO da Microsoft Brasil), Rachel Maia (Fundadora da RM Consulting e Presidente do Conselho Consultivo da UNICEF) e Luiza Helena Trajano (Presidente do Conselho da Magazine Luiza). Elas irão debater sobre a importância e urgência para que a diversidade e equidade de gênero sejam efetivamente alcançadas no ambiente corporativo.

O terceiro será o dia G, de Governança. Será explorada a cultura corporativa direcionada a um capitalismo consciente e como os negócios e as lideranças corporativas devem integrar a sustentabilidade à governança de forma estratégica e transparente. E as três letras da sigla serão abordadas em conjunto no último dia, explicando como tudo o que foi discutido anteriormente se traduz para o universo de investimentos. Entre assuntos a serem debatidos estão a origem do termo "ESG", a evolução dos últimos anos e as perspectivas para o futuro.

"Acreditamos que 'ESG', da junção das palavras Ambiental, Social e Governança em inglês, são 3 letras que trazem protagonismo para as empresas e para as pessoas. Por essência, essa é uma jornada que deve ser construída de forma colaborativa e plural. Gerar debate no mercado e entre stakeholders sobre a responsabilidade e o potencial de cada um como agente da mudança é essencial nesse aspecto. O caminho pode não ser novo, mas ainda há muito a ser percorrido", afirma Marta Pinheiro, diretora ESG da XP Inc.

A programação completa e link para inscrição estão disponíveis no site oficial da Expert ESG.

