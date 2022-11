XP Investments US reforça gestão comercial com a SS&C

A plataforma orientada por tecnologia do Brasil e o provedor confiável de produtos e serviços financeiros de baixo custo utilizam as soluções líderes de mercado da SS&C para melhorar as operações de trading

WINDSOR, Connecticut, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que a XP Investments US, uma subsidiária da XP Inc., uma plataforma líder orientada por tecnologia e fornecedora confiável de produtos e serviços financeiros de baixo custo no Brasil, usará as soluções de gestão comercial líderes de mercado da SS&C para otimizar suas operações.

A XP corretora utilizará uma combinação do SS&C MarketTrader e do SS&C Eze EMS para impulsionar o crescimento do seu negócio no gerenciamento de execução de ordens. As soluções da SS&C permitem que a XP realize análise de custos transacionais em tempo real, gerenciamento de corretagens e acima de tudo, robusta tecnologia de DMA , algoritmos complexos e recursos programação de ordens em uma única plataforma. Além disso, o programa de inteligência de risco e conformidade (RCI) da SS&C apoiará o programa de conformidade e monitoramento da XP. A solução combinada permitirá que a XP fortaleça sua negociação de múltiplos ativos, conectividade FIX (Financial Information eXchange) e compliance para suas operações nos EUA. Além disso, a SS&C ajudará a XP a atender aos requisitos de relatórios do CAT.

"À medida que nosso negócio crescia, precisávamos de uma funcionalidade aprimorada em nossas mesas de negociação e da capacidade de visualizar os fluxos de trabalho de cima para baixo. A SS&C tem sido capaz de otimizar nossos fluxos de trabalho com suas soluções de trading automatizadas e plataformas de negociação de alta interação em tela", disse André Rizzo, CEO da XP Investments US. "A tecnologia da SS&C nos permitiu reunir nossa negociação e compliance em uma única plataforma, elevando a experiência e a produtividade em nossas operações ."

"Temos o prazer de estabelecer essa parceria com a XP Investments US para ajudar a otimizar o crescimento de seus negócios com um completo repositório de recursos de negociação e compliance", declarou Marcos Frisaura, diretor do Financial Markets Group da SS&C Technologies. "Ao alavancar o poder do portfólio da SS&C de soluções diversas e flexíveis de negociação e compliance, podemos ajudar nossos clientes a melhorar a eficiência e a transparência em suas operações de negociação automatizadas."

Sobre a XP Investments US

A XP Investments US, LLC d/b/a XP Investments é uma corretora membro da FINRA e da NFA e está registrada no departamento de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As contas de valores mobiliários são mantidas sob custódia em uma de nossas empresas de compensação de parceiros, Pershing LLC ou Interactive Brokers, LLC.

A XP Investments US é uma subsidiária da XP Inc., uma plataforma líder orientada por tecnologia e um provedor confiável de produtos e serviços financeiros de baixo custo no Brasil. Em 30 de setembro de 2022, a XP Inc. tinha R$ 925 bilhões em ativos de clientes e 3,8 milhões de clientes ativos.

A missão da XP Inc. é desintermediar os modelos legados das instituições financeiras tradicionais por meio de:

Educação de novas classes de investidores;

Democratização do acesso a uma gama mais ampla de serviços financeiros;

Desenvolvimento de novos produtos financeiros e aplicações tecnológicas para capacitar os clientes; e

Atendimento ao cliente de alta qualidade e experiência do cliente no setor no Brasil.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora global de serviços e software para os setores de serviços financeiros e saúde. Fundada em 1986, a SS&C está sediada em Windsor, Connecticut, e tem escritórios em todo o mundo. Cerca de 18 mil serviços financeiros e organizações de saúde, desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas, dependem da SS&C para experiência, escala e tecnologia.

Informações adicionais sobre a

SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

FONTE SS&C

