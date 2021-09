XPart S.A.: Aviso aos acionistas da XPart S.A. (também acionistas do Itaú Unibanco Holding S.A.)

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração da XPart S.A. ("XPart") reforça o convite para que os acionistas da XPart, também acionistas do Itaú Unibanco Holding S.A., participem da Assembleia Geral Extraordinária da XPart que se realizará no dia 1º de outubro de 2021, às 11h00, de forma exclusivamente digital, conforme Edital de Convocação publicado nos dias 24, 25 e 26.08.2021 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de S. Paulo.

Lembramos que para participar dessa Assembleia é necessário encaminhar, até o dia 01.10.2021, às 10h30, cópia do documento de identificação para o e-mail [email protected].

Para mais informações acesse o site: https://www.xpartsa.com.br/

Conselho de Administração

XPart S.A.



FONTE XPart S.A.

Related Links

https://www.xpartsa.com.br/



SOURCE XPart S.A.