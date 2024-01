XREAL expédie 350 000 lunettes de réalité augmentée, un record dans l'industrie, et s'empare de 51 % du marché mondial de la réalité augmentée au troisième trimestre 2023

En démontrant une forte dynamique et une croissance de la marque, XREAL s'assure une position dominante sur le marché mondial des dispositifs de RA en tant que marque d'écrans portables la plus vendue au monde, et ses bénéfices annuels continuent d'augmenter

LAS VEGAS, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- XREAL (anciennement « Nreal ») a renforcé aujourd'hui sa mission consistant à introduire l'informatique spatiale sur les marchés grand public mondiaux, en annonçant avoir expédié à ce jour plus de 350 000 lunettes de réalité augmentée. XREAL a ajouté qu'elle prévoyait de détenir près de 45 % du marché mondial aujourd'hui, peu après qu'IDC ait confirmé que XREAL détenait une part de marché de 51 % dans le segment mondial de la réalité augmentée au troisième trimestre 2023. Cela fait de XREAL le plus grand acteur de l'industrie de la RA en termes de recettes et d'expéditions et la marque de RA la plus populaire et la plus vendue dans le monde aujourd'hui.

XREAL takes 51% of Worldwide AR Market in Q3 2023

Les données d'IDC révèlent que XREAL a détenu 51 % des parts du marché de la RA au cours du troisième trimestre 2023, représentant 58 % de l'augmentation des livraisons en 2023 d'une année sur l'autre dans l'ensemble de l'industrie de la RA. Avec 350 000 lunettes de RA expédiées à ce jour, les lunettes de RA de la série XREAL Air sont les plus vendues sur Amazon dans la catégorie des lunettes intelligentes. Ces chiffres soulignent non seulement le succès des lunettes XREAL, mais aussi l'élan croissant de la marque XREAL pour l'informatique spatiale sur le marché en plein essor des écrans portables grand public. Selon IDC, le marché mondial de la réalité augmentée devrait connaître un taux de croissance annuel composé (2022A-2027E) de 89 %, et XREAL a atteint un taux de croissance annuel composé (9M2021 à 9M2023) de 320 % par le passé. En tant que leader mondial des dispositifs de RA grand public, les lunettes de RA de XREAL constituent une alternative légère, plus confortable et plus abordable au Vision Pro d'Apple et au Quest 3 de Meta. Dotées d'une optique avancée et d'une technologie de détection de l'environnement, les lunettes de RA de XREAL sont le compagnon ultime de l'informatique spatiale.

Au CES 2024, XREAL dévoilera sa prochaine version de matériel d'informatique spatiale et donnera plus de détails sur le kit de développement logiciel (SDK) qui l'accompagne pour les développeurs.

Pour commémorer toutes les nouveautés de XREAL au cours du CES 2024, le catalogue complet des produits XREAL est en vente dès maintenant sur XREAL.com .

À propos de XREAL

XREAL est le leader mondial de la conception et de la fabrication de lunettes de réalité augmentée grand public. XREAL est à l'origine de plusieurs innovations fondamentales qui transforment l'industrie de la réalité augmentée, notamment ses technologies optiques exclusives et ses produits destinés exclusivement aux consommateurs. XREAL a été la première société à populariser le concept de connexion des lunettes de réalité augmentée avec les appareils informatiques existants.

CONTACT :

Zheng Yu

[email protected]