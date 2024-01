XREAL lance l'avenir de l'informatique spatiale abordable et complète en présentant les lunettes de réalité augmentée XREAL Air 2 Ultra pour les développeurs

Les développeurs sont invités à explorer le futur des applications de calcul spatial de nouvelle génération en 6DoF avec les lunettes XREAL Air 2 Ultra, disponibles maintenant en précommande

LAS VEGAS, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- XREAL s'engage à rendre la réalité augmentée (AR) accessible à tous. La société (anciennement connue sous le nom de « Nreal ») a récemment dévoilé les XREAL Air 2 Ultra, dernière nouveauté de sa célèbre série de lunettes de réalité augmentée XREAL Air. Équipées de six degrés de liberté (6DoF) grâce à des capteurs d'environnement 3D doubles dotés de capacités de vision par ordinateur, les XREAL Air 2 Ultra visent à dynamiser la communauté des développeurs en informatique spatiale en proposant une alternative abordable aux dispositifs concurrents tels que les Apple Vision Pro et les Meta Quest 3. En plus de leurs avancées technologiques, les XREAL Air 2 Ultra se distinguent également par leur design élégant avec une nouvelle monture en titane, s'inscrivant dans le style emblématique façon wayfarer et attirant l'attention des amateurs de technologie et de mode. Elles sont disponibles en précommande pour les développeurs dès maintenant au prix de 699 dollars américains, les expéditions sont prévues pour débuter en mars.

XREAL Air 2 Ultra

Définir l'avenir du développement de l'informatique spatiale

Les XREAL Air 2 Ultra constituent une solution complète dédiée aux développeurs, comprenant le lanceur d'environnement en réalité augmentée de XREAL, appelé Nebula (compatible avec Android, Mac et Windows), ainsi que le dernier kit de développement logiciel (SDK) de XREAL mettant particulièrement l'accent sur les facilitateurs technologiques de l'informatique spatiale exploitant les nouveaux capteurs intégrés de XREAL. Les lunettes XREAL Air 2 Ultra sont équipées d'une paire de capteurs d'environnement 3D dotés de capacités de vision par ordinateur, permettant une localisation et une cartographie simultanées pour déterminer la position de l'utilisateur dans un espace tridimensionnel. Cette approche élégante de l'informatique spatiale offre des performances en temps réel impressionnantes sans nécessiter de traitement intensif. Les capteurs d'environnement 3D des XREAL Air 2 Ultra, les plus compacts du marché lors de leur lancement ce printemps, sont spécialement conçus pour permettre aux développeurs de créer des applications en réalité augmentée et d'explorer de nouvelles expériences d'informatique spatiale. Ils débloquent des fonctionnalités telles que le suivi des mains, la création de maillages 3D, la compréhension sémantique de la scène, et bien plus encore, y compris des capacités d'IA futures, le tout intégré dans le style et le confort des lunettes de réalité augmentée de la série XREAL Air qui a été primée et largement plébiscitée.

Grâce à la technologie optique exclusive et avancée de XREAL, les XREAL Air 2 Ultra offrent à l'utilisateur une expérience visuelle haute définition en Full HD pour chaque œil, avec un champ de vision (FOV) de 52° et une résolution de 42 pixels par degré (PPD), prévue pour surpasser celle des Apple Vision Pro. Un taux de rafraîchissement rapide allant jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits garantissent des images nettes et éclatantes dans diverses conditions d'éclairage. Les développeurs peuvent utiliser la diffusion virtuelle d'écrans 2D équivalant à une taille de 154 pouces à une distance de 13 pieds. Les XREAL Air 2 Ultra sont équipées d'un son de qualité cinématographique et de la technologie audio directionnelle, réduisant la dispersion sonore pour une meilleure confidentialité et une perturbation minimale pour les autres.

Les XREAL Air 2 Ultra, tout comme les XREAL Air 2 et XREAL Air 2 Pro, prennent en charge la dernière fonction vidéo spatiale d'Apple. Les utilisateurs peuvent convertir des vidéos spatiales capturées sur l'iPhone 15 Pro en un format classique côte à côte à l'aide d'applications tierces pour iPhone, puis les visionner sur les lunettes de la série XREAL Air 2. Cela permet aux utilisateurs de profiter de vidéos spatiales depuis leur iPhone 15 Pro en utilisant les lunettes de réalité augmentée de la série XREAL Air 2, sans avoir besoin des coûteuses Apple Vision Pro.

Prix, disponibilité et support NRSDK

Les XREAL Air 2 Ultra peuvent désormais être précommandées par les développeurs au tarif de 699 dollars américains. Les expéditions doivent commencer en mars 2024, en même temps que la sortie du dernier kit de développement logiciel NRSDK 2.2 de XREAL. Ce nouveau NRSDK, construit sur Unity, présente des améliorations en matière de suivi des mains et de reconnaissance des gestes. Il offre également un maillage en profondeur avec étiquetage sémantique, permettant aux objets numériques d'identifier et d'interagir avec la surface des objets environnants. Ces fonctionnalités innovantes, et bien d'autres encore, offrent aux développeurs la possibilité de créer des expériences de réalité augmentée qui révolutionneront notre façon d'interagir avec les données et rendront la réalité augmentée plus accessible.

Dans le cadre de l'engagement de XREAL visant à rendre l'AR accessible à un plus grand nombre de développeurs, les XREAL Air 2 Ultra seront compatibles avec plusieurs appareils, notamment les ordinateurs portables Mac et Windows, les téléphones Android Samsung, ainsi que l'iPhone 15, et ce, sans s'y limiter.

En remerciement aux développeurs ayant déjà acquis les lunettes Nreal Light, les premières lunettes de réalité augmentée (AR) 6DoF de l'entreprise, XREAL propose une offre spéciale octroyant une réduction de 699 dollars américains pour la précommande des XREAL Air 2 Ultra. Pour plus de détails concernant les tarifs, la disponibilité, le kit de développement logiciel (SDK) et cette promotion spéciale, les développeurs sont invités à se rendre sur developer.xreal.com .

Afin de célébrer toutes les annonces de XREAL faites lors du CES 2024, l'intégralité du catalogue de produits XREAL est actuellement en vente sur XREAL.com .

À propos de XREAL

XREAL est le leader mondial de la conception et de la fabrication de lunettes de réalité augmentée destinées au grand public. La société est à l'origine de plusieurs innovations fondamentales qui ont profondément transformé l'industrie de la réalité augmentée, notamment ses technologies optiques exclusives et ses produits centrés de manière unique sur les besoins des consommateurs. XREAL a été la première société à populariser le concept de connecter les lunettes de réalité augmentée avec des appareils informatiques existants.

Contact : info@xreal.com