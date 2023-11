XREX Singapour reçoit l'approbation de principe de la MAS pour l'obtention d'une licence d'établissement de paiement majeur

SINGAPOUR, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- XREX , une institution financière basée sur la blockchain et spécialisée dans les paiements transfrontaliers sur les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui que son entité de Singapour avait obtenu une approbation de principe pour une licence d'établissement de paiement majeur (MPI) de la part de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), la banque centrale et l'organisme de réglementation financière du pays.

XREX Singapore has received MAS Major Payment Institution Licence in-principle approval. XREX team in Singapore, taken in December 2022. (From second left to right): Christopher Chye (CEO, XREX Singapore), Winston Hsiao (Co-founder and CRO, XREX Group), Wayne Huang (Co-founder and CEO, XREX Group) (From second right to right): Jason Lai (Head of Legal, XREX Singapore), Nick Chang (Head of Compliance, XREX Group and XREX Singapore)

La MAS réglemente les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPTSP) en vertu de la loi sur les services de paiement de 2019, qui exige qu'un DPTSP exerce ses activités sous une licence MPI qui autorise spécifiquement la fourniture de services DPT.

Depuis la mise en place de ce régime de licence en janvier 2020, des centaines de DPTSP ont soumis leurs demandes. Selon un rapport du Straits Times de l'année dernière, la MAS a reçu plus de 580 demandes de licences de services de paiement. Moins de 20 licences DPT et approbations de principe ont été accordées à ce jour ; avec ce soutien de la MAS, XREX rejoint un groupe d'échanges approuvés, d'émetteurs de stablecoins et de néobanques tels que Coinbase, DBS Vickers, Circle, Paxos, Ripple, et Revolut.

« L'approbation de la MAS, obtenue de haute lutte, a mis des années à se concrétiser, et ce à juste titre. Singapour veut attirer des acteurs responsables, et la réalité est qu'il faut pour cela passer les demandes au peigne fin. C'est une bonne chose pour Singapour et pour l'ensemble de notre secteur », a déclaré Christopher Chye, PDG de XREX Singapour. « XREX se réjouit d'introduire des paiements nationaux et transfrontaliers moins coûteux, plus sûrs et plus rapides pour les entreprises de Singapour et des marchés émergents. »

Cette licence MPI permettra à XREX Singapour d'étendre son outil de paiement fiduciaire adapté aux crypto-monnaies, BitCheck, pour prendre en charge les devises fiduciaires, les stablecoins et les crypto-monnaies.

XREX Singapour servira de siège social en Asie-Pacifique pour le groupe. XREX développera son partenariat avec les grandes banques, les institutions de cartes de crédit et les institutions de paiement dans l'un des centres financiers les plus importants au monde et reliera de manière transparente la finance basée sur la blockchain et la finance traditionnelle.

« XREX Group est le seul acteur d'actifs numériques au monde auquel les organismes de réglementation singapouriens et taïwanais ont simultanément accordé des approbations pour des services d'actifs virtuels. Cela témoigne de notre engagement indéfectible envers les normes de conformité réglementaire les plus élevées », a ajouté Wayne Huang , cofondateur et PDG de XREX.

L'approbation de principe de XREX Singapour porte sur un total de six services de paiement, à savoir :

i) un service d'émission de compte ;

ii) un service de transfert d'argent national ;

iii) un service de transfert d'argent transfrontalier ;

iv) un service d'acquisition de commerçants ;

v) un service d'émission de monnaie électronique ;

vi) un service de jeton de paiement numérique.

« Singapour bénéficie d'un cadre réglementaire progressif et solide, qui offre à nos utilisateurs la clarté et la confiance dont ils ont besoin pour accéder aux actifs numériques et utiliser les stablecoins », a expliqué Nick Chang, responsable de la conformité de XREX Group et de XREX Singapour. Jason Lai, responsable juridique de XREX Singapour, a ajouté que « nous sommes ravis de mettre à profit l'expertise de notre équipe pour naviguer dans les méandres des cadres juridiques transfrontaliers et des principes de la common law. Cette approbation de principe renforce notre engagement en matière de conformité réglementaire et de sécurité des utilisateurs. »

À propos de XREX

XREX Singapour est une institution financière réglementée par la MAS qui exploite la technologie blockchain pour rendre les paiements transfrontaliers moins coûteux, plus rapides et plus sûrs pour les entreprises du monde entier. Sa fonction exclusive de paiement fiduciaire, BitCheck, permet aux entreprises de basculer de manière flexible entre les monnaies numériques, les stablecoins ou les monnaies traditionnelles, faisant ainsi entrer leurs entreprises dans la nouvelle ère de l'argent numérique. XREX Singapour se spécialise également dans la collaboration avec les entreprises des marchés émergents pour les aider à résoudre leurs problèmes d'accès à la liquidité en USD.

Filiale de XREX Group , XREX Singapour est enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2279176/XREX_Singapore.jpg