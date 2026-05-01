Xryma Plc publie son rapport annuel 2025

NICOSIE, Chypre, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (anciennement ISX Financial EU Plc), l'un des principaux fournisseurs de services bancaires transactionnels réglementés, de solutions de paiement en temps réel et de SaaS bancaires, a publié aujourd'hui son rapport annuel 2025, qui décrit les performances financières du groupe, son orientation stratégique et ses principales réalisations opérationnelles au cours de l'année.

L'exercice 2025 a marqué la septième année consécutive de rentabilité de Xryma Plc (Xryma), reflétant la résilience de son modèle d'entreprise et son exécution disciplinée, tout en réaffirmant sa position à l'avant-garde du secteur de la technologie bancaire et des paiements.

Faits saillants financiers 2025

Bénéfice après impôts : 17,3 millions d'euros

17,3 millions d'euros Total des recettes : 53,4 millions d'euros (dont 5 millions d'euros d'autres recettes)

53,4 millions d'euros (dont 5 millions d'euros d'autres recettes) Fonds propres : 49,0 millions d'euros

49,0 millions d'euros Total des actifs : 188,9 millions d'euros

188,9 millions d'euros Total des capitaux propres / actifs nets : 59,2 millions d'euros

Christakis Taoushanis, président non exécutif de Xryma Plc, a déclaré :

« Au nom du conseil d'administration, j'ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2025 de Xryma Plc. L'exercice 2025 a marqué la septième année consécutive de rentabilité de Xryma et a démontré une fois de plus la force du modèle d'entreprise du groupe, l'exécution disciplinée de sa stratégie et le calibre de son personnel. Xryma étant un établissement réglementé actif dans un environnement financier en constante évolution, le conseil d'administration reste concentré sur une gouvernance solide, une gestion prudente des risques, une conformité rigoureuse et une résilience opérationnelle ».

Nikogiannis (John) Karantzis, directeur général du groupe et administrateur délégué de Xryma Plc, a déclaré :

« S'appuyant sur la forte dynamique de 2024, l'exercice 2025 a été défini par l'expansion de l'infrastructure et l'exécution stratégique. Je tiens à remercier nos équipes pour leur dévouement constant à l'égard de nos clients et pour la forte dynamique commerciale maintenue tout au long de l'année.

Nous continuons à nous concentrer sur la fourniture de solutions centrées sur le client dans l'ensemble de l'entreprise. En alliant les capacités technologiques, l'expertise réglementaire, les investissements ciblés dans les infrastructures et la discipline pour faciliter l'expansion, nous continuons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs commerciaux et opérationnels ».

En 2025, Xryma a fait progresser son infrastructure de paiement en devenant l'un des premiers établissements non bancaires à avoir accès à l'infrastructure T2 Real-Time Gross Settlement (RTGS) et TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) de la Banque centrale européenne. Ce succès vient renforcer les capacités de Xryma en matière de paiements rapides au Royaume-Uni et de paiements instantanés dans le cadre du SEPA de l'EEE, permettant le transfert direct de monnaie de banque centrale sur les principaux marchés financiers.

Le groupe a également maintenu sa position de leader dans les paiements de compte à compte (A2A) grâce à PaidBy®, sa plateforme phare d'Open Banking. S'appuyant sur des paiements instantanés et plus rapides, la connectivité avec les banques centrales, une propriété intellectuelle brevetée et une technologie exclusive, PaidBy® offre une alternative solide aux paiements traditionnels par carte à distance grâce à un règlement instantané, une sécurité renforcée et une intégration transparente.

Au cours de l'année, Xryma a progressé dans le développement de véritables capacités A2A internationales. À partir du deuxième trimestre de 2026, cela devrait permettre le règlement le jour ouvrable suivant dans plus de 60 devises, à partir de paiements A2A en euros ou en livres sterling. L'achèvement de l'intégration de TIPS devrait permettre d'étendre encore ces capacités pour permettre l'initiation à partir des devises scandinaves participant au TIPS.

Le groupe a investi environ 3 millions d'euros dans la recherche et le développement au cours de l'année 2025, renforçant son portefeuille de propriété intellectuelle et améliorant ses systèmes propriétaires, y compris flykk®, ISXMoney®, ISXPay®, et Paydentity®. La filiale logicielle de Xryma, Probanx, continue de jouer un rôle essentiel dans le développement des produits, le déploiement et l'amélioration des systèmes, tout en contribuant à la croissance du chiffre d'affaires.

Xryma a également progressé dans le traitement des exigences préparatoires liées à l'admission prévue de ses actions à la négociation sur une bourse privilégiée, ce qui reste une priorité stratégique essentielle.

Conformément aux objectifs stratégiques plus larges, le groupe a augmenté son investissement dans BeEmotion AI SA et s'est retiré avec succès de sa position à long terme dans National Stock Exchange of Australia (NSX) en vendant sa participation dans le cadre d'un plan d'arrangement pour la reprise à 100 % de NSX par CNSX Global Markets Inc., la société mère de la Bourse canadienne des valeurs mobilières.

Au-delà des performances financières, Xryma a continué à soutenir des programmes environnementaux et sociaux dans le cadre de son initiative We Care et des athlètes d'élite et des organisations sportives dans le cadre de son initiative Dream Big, reflétant ainsi sa conviction que le succès à long terme de l'entreprise est étroitement lié au bien-être des communautés au sein desquelles elle est active.

Commentant les perspectives pour 2026, Nikogiannis (John) Karantzis a ajouté :

« À l'horizon 2026, notre objectif reste clair : la préparation à l'expansion, l'investissement dans des capacités de nouvelle génération, l'obtention d'autorisations réglementaires supplémentaires et l'élargissement de l'interopérabilité des monnaies avec des cycles de règlement plus rapides. Après le lancement de nos services RTGS et TIPS, nous prévoyons que l'année 2026 sera caractérisée par une rentabilité continue et l'introduction de nouveaux produits. Les nouveaux produits seront notre priorité à court terme pour faciliter la croissance après l'admission à la cote prévue. Nous restons attentifs aux turbulences potentielles liées aux conflits régionaux et aux conditions du marché mondial, mais nous pensons que le groupe est bien positionné pour continuer à mettre en œuvre ses priorités stratégiques ».

Consulter le rapport annuel 2025 de Xryma Plc

Voir le site web de Xryma

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