XSi obtém certificações R2v3 e ISO para aprimorar o pacote de serviços de ciclo de vida de TI

ALPHARETTA, Geórgia, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A XSi (XS International) tem o enorme prazer de anunciar que obteve as certificações para R2v3, ISO 45001, ISO 14001, recertificação para ISO 9001 e certificação ITAD da ASCDI. Em alinhamento a seus padrões internos de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança (QEHS), a empresa optou por buscar essas certificações para demonstrar todo seu profissionalismo aos clientes atuais e futuros.

"Estou orgulhoso por receber o reconhecimento dos órgãos reguladores que fazem a gestão dessas certificações; no entanto, estou mais orgulhoso da equipe da XSi diretamente responsável por provar que nossos elevados padrões atendem a todos os requisitos até mesmo para os clientes globais mais exigentes", afirmou Todd Bone, presidente e fundador da XSi. "A XSi é um líder do setor, evidenciado por essa conquista: somos uma das primeiras empresas no mundo a receber a nova certificação R2v3 e a única empresa até o momento especializada em serviços complexos de TI, infraestrutura de rede e manutenção de data center para empresas, governos e integradores de sistemas. Também estamos satisfeitos por sermos reconhecidos pela ASCDI pela qualidade dos nossos serviços, com compromissos com a integridade e práticas comerciais éticas por meio dessa certificação ITAD da ASCDI."

R2v3: é a certificação de reutilização e reciclagem de TI, garantindo a segurança, qualidade, transparência e responsabilidade ambiental e social da empresa e de seus processos. A XSi também foi certificada pelo processo por seus recursos de sanitização de dados e de teste e reparo.

é a certificação de reutilização e reciclagem de TI, garantindo a segurança, qualidade, transparência e responsabilidade ambiental e social da empresa e de seus processos. A XSi também foi certificada pelo processo por seus recursos de sanitização de dados e de teste e reparo. ISO 45001: é a norma internacional de saúde e segurança ocupacional que protege funcionários e visitantes contra acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (substitui a OHSAS 18001).

é a norma internacional de saúde e segurança ocupacional que protege funcionários e visitantes contra acidentes e doenças relacionadas ao trabalho (substitui a OHSAS 18001). ISO 14001: é a norma internacional que especifica requisitos para um sistema de gestão ambiental (SGA) eficaz, garantindo análise de riscos e requisitos legais e proteção do meio ambiente.

é a norma internacional que especifica requisitos para um sistema de gestão ambiental (SGA) eficaz, garantindo análise de riscos e requisitos legais e proteção do meio ambiente. ISO 9001: é a norma internacional para um sistema de gerenciamento de qualidade ("QMS"). As empresas utilizam a norma para demonstrar sua capacidade de fornecer produtos e serviços de forma consistente que atendam ou excedam os requisitos do cliente e regulamentares e para demonstrar melhoria contínua.

é a norma internacional para um sistema de gerenciamento de qualidade ("QMS"). As empresas utilizam a norma para demonstrar sua capacidade de fornecer produtos e serviços de forma consistente que atendam ou excedam os requisitos do cliente e regulamentares e para demonstrar melhoria contínua. Certificação ASCDI ITAD: com base nas normas R2v3 e ISO, a ASCDI verifica o serviço ITAD executado, os padrões atendidos e assegura os padrões éticos de negócios/gestão da empresa.

"Nosso pacote de serviços de TI inclui descarte de ativos de TI (ITAD) global, manutenção de hardware de terceiros, especialização tecnológica on-demand/on-call (denominada XSi SmartHands), projetos IMAC e serviços de realocação", acrescentou Mari Wycoff, representante de gestão de QEHS da XSi e diretora de ITAD LATAM. "A nova norma R2v3 é considerada uma das normas mais importantes necessárias para o descarte e reciclagem responsável de equipamentos eletrônicos e de TI, e as certificações são validações independentes de terceiros de nossos processos, capacidades e segurança. Estou muito satisfeita por todas essas certificações coincidirem com a nossa expansão de serviços ITAD em toda a América Latina, EMEA, APAC e América do Norte."

"À medida que aumentamos nossa oferta de serviços profissionais para um mercado global maior, especialmente para clientes multinacionais, essas novas certificações passam a ser um diferencial impressionante em relação a outros provedores de serviços similares de ciclo de vida de TI", explicou Daniel Amarei, vice-presidente de serviços profissionais da XSi. "Esperamos ser um recurso extraordinário para aqueles que fazem a gestão de hardware de centros de dados ou ativos de hardware de usuários finais."

Sobre a XSi

Fundada em 1990 e reconhecida pelo Gartner, a XSi ajuda empresas com seus serviços e suporte de ciclo de vida de TI. Os serviços começam com a instalação de novas tecnologias, bem como desinstalação, movimentação, consolidação, limpeza e destruição de discos no local e descarte de ativos de TI (ITAD) de equipamentos legados, incluindo revenda ou reciclagem. Além disso, a XSi oferece manutenção de hardware de terceiros de baixo custo para modelos instalados e estende a vida útil de servidores legados de marca corporativa, armazenamento, hardware de rede e outros dispositivos, incluindo sistemas UPS e supercomputadores. A XSi vende para agências federais, integradores de sistemas, empresas da Global 2000, OEMs, distribuidores, clientes de canal e parceiros. A XSi tem várias certificações: R2v3, ISO9001, ISO14001, ISO45001 e certificação ITAD da ASDCI.

