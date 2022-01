XtalPi faz parceria com Excelra para GOSTAR para aprimorar sua plataforma inteligente digital de descoberta e desenvolvimento de medicamentos

HYDERABAD, Índia e SHENZHEN, China, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Excelra, uma organização líder global de dados e análises, anunciou hoje a parceria para seu Banco de Dados On-line Global de Relações de Atividades de Estrutura (GOSTAR) com a XtalPi Inc., uma empresa de biotecnologia farmacêutica com base em IA que reinventa a abordagem do setor na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos com sua plataforma inteligente digital de descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

Como parte da parceria, a Excelra fornecerá à XtalPi Inc. conjuntos de dados ADMET no banco de dados GOSTAR. Os dados ADMET do GOSTAR impulsionarão os modelos preditivos da XtalPi. Os dados ajudam a XtalPi com alta precisão e previsibilidade para enfrentar com confiança as falhas clínicas de novas entidades químicas. Os conjuntos de dados ADMET de alta qualidade e bem anotados do GOSTAR são construídos com um processo de curadoria exclusivo com certificação QMS-ISO impulsionado por programação neurolinguística e inteligência humana.

O GOSTAR fornece informações abrangentes envolvendo mais de oito milhões de compostos, com curadoria manual de diversas fontes, incluindo patentes e artigos de revistas científicas. O banco de dados contém mais de 29 milhões de pontos de dados associados a SAR. O banco de dados relacional bem estruturado pode ser utilizado para diversas aplicações em diferentes fases do ciclo de vida da descoberta e do desenvolvimento de medicamentos, além de auxiliar na validação do alvo, identificação de sucessos, identificação precoce de leads e otimização.

A cientista sênior Min Xu, gerente de pesquisa da XtalPi Inc., disse: "Na XtalPi Inc., desenvolvemos algoritmos avançados baseados em IA para enfrentar os desafios do processo de projeto de medicamentos. O tamanho e a qualidade dos conjuntos de dados são sempre uma grande preocupação para construirmos modelos preditivos de alta precisão. É por isso que consideramos o GOSTAR como um recurso único e precioso. Ele conta com milhões de pontos de dados que abordam as propriedades ADMET de diferentes compostos e também é confiável, estruturado e atualizado. Recomendamos altamente o GOSTAR a pessoas que estiverem envolvidas na inovação de metodologias de projeto de medicamentos."

Norman Azoulay, líder de produtos da Excelra, disse: "A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão provocando uma mudança de paradigma para a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos. Essa parceria ajudará a treinar os modelos da XtalPi para que prevejam com precisão os parâmetros de eficácia e segurança e, em última análise, aumentem a taxa de sucesso do projeto de medicamentos."

Sobre a XtalPi:

A XtalPi é uma empresa de tecnologia farmacêutica que está reinventando a abordagem do setor na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos com sua plataforma inteligente digital de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Com o firme entrelaçamento de física quântica, inteligência artificial e algoritmos de computação em nuvem de alto desempenho, a plataforma da XtalPi oferece previsões precisas sobre as propriedades físico-químicas e farmacêuticas de candidatos a pequenas moléculas para o projeto de medicamentos, seleção de forma sólida e outros aspectos críticos do desenvolvimento de medicamentos. A XtalPi se dedica a melhorar a eficiência, precisão e taxa de sucesso da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e a contribuir para uma sociedade mais saudável em todo o mundo. Para saber mais, acesse http://www.xtalpi.com.

Sobre a Excelra:

As soluções de dados e análises da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a molécula até a comercialização. A Excelra Edge deriva da harmonização de conjuntos de dados heterogêneos, aplicando conhecimentos e tecnologias inovadores de bioinformática para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos com dados confiáveis e orientados para resultados. O GOSTAR da Excelra está disponível como um aplicativo para os usuários buscarem, encontrarem e descobrirem compostos. Além disso, é oferecido por meio de IPAs e como um conjunto de dados para download para alimentar bibliotecas internas e modelos de aprendizado de máquina.

Para mais informações sobre o GOSTAR, acesse www.gostardb.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpg

FONTE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd

SOURCE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd