Xtend celebra o lançamento global da AI Ad-Engine com seus principais parceiros de comércio eletrônico em todo o mundo

Tokopedia e Lazada se reuniram para uma prévia exclusiva do primeiro mecanismo de retargeting via IA de classe mundial que permitirá que as plataformas de comércio eletrônico ativem, monetizem e reengajem seus usuários globalmente

CINGAPURA, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Xtend, fornecedora de tecnologias futuristas de marketing, anunciou hoje o lançamento de um mecanismo de retargeting por IA de classe mundial e abriu sua sede global em Cingapura. A empresa hospedou seus principais parceiros atuais do setor de comércio eletrônico, como a Tokopedia e Lazada, em uma prévia global em 20 de abril. A equipe dinâmica de líderes da indústria da Xtend dará suporte a essas empresas para poderem alcançar, converter e reengajar seus usuários.

xtend

Construído em um Modelo de IA em grande escala, o Xtend fornece um algoritmo que prevê com base em perfis de usuários típicos, em vez de filtros de marketing comuns. Isso nos permite antecipar os próximos envolvimentos preferenciais de um usuário com uma marca - seja por meio de descoberta, comparações de produtos ou uma oferta rápida. A Xtend também incorporará uma grande seção de inventário de comércio eletrônico contextual próprio e operado, marcado como "SHOPit", para criar um ambiente mais nativo para os usuários interagirem com ofertas de comércio eletrônico fora de suas plataformas principais. Por meio do SHOPit, uma solução "plug and play" independente de plataformas, o Xtend é capaz de identificar com precisão lapsos na jornada do usuário e ajudar efetivamente as empresas a redirecionar usando cenários de usuário exclusivos e personalizados e criações locais de conteúdo gerado por AI (AIGC).

O evento de lançamento da Xtend contou com uma discussão aberta entre os principais líderes do setor em relação ao futuro do marketing e a capacidade de identificar e atender aos usuários com comunicações significativas, na ausência de cookies e IDs de usuários em aplicativos, tudo isso espera ser descontinuado até 2024. Liderada por veteranos do setor e jovens executivos provenientes de empresas como RTB House, Criteo, Tencent entre outras, a equipe repleta de estrelas da Xtend possui mais de 10 anos de experiência nas áreas de IA e tecnologia de publicidade. A Xtend foi oficialmente lançada no início deste ano e será gradualmente implementada em todo o mundo na Ásia, EMEA, CEI, América Latina e nos EUA, até o segundo e terceiro bimestre de 2023.

"Indústrias como comércio eletrônico, Fintechs e aplicativos de entrega de alimentos adquiriram grandes volumes de usuários durante a pandemia. Esses usuários, muitos dos quais foram forçados a entrar online mais rápido do que o esperado, estão se comportando de maneiras diferenciadas, representando desafios aos modelos típicos de usuários no setor de adtech. A Xtend é uma inovação pioneira feita por uma equipe global com rica experiência em retargeting para atender às necessidades de nossos parceiros. Ela incorpora as melhores práticas para soluções tecnológicas de marketing em setores próprios e programáticos", afirmou Karam Malhotra, Diretor Executivo da Xtend. "Estamos entusiasmados em estrear em meio a uma nova geração de IAs, uma vez que cada parte de nosso motor e o fluxo de trabalho está fortemente integrado à AI, trazendo eficiências para a mesa".

"O setor de adtech está passando por uma grande transformação. Até 2024, os cookies e os IDs de anúncios de grandes empresas de tecnologia se tornarão irrelevantes. Enquanto isso, os hábitos de compra estão evoluindo em um ritmo rápido. Na Indonésia, há cerca de US $4 bilhões em gastos todos os anos, mas menos de 10% acontece dentro de plataformas, o que sinaliza uma oportunidade". afirmou Rajeev Bala, diretor de Marketing Digital, Gojek-Tokopedia (GoTo). "85% das buscas de plataformas estão baseados em categoria e não em marcas, e esses dados transacionais são altamente valiosos, uma vez que nos permite direcionar a filtragem de maneira eficaz. Trabalhar com a Xtend está abrindo as oportunidades para aproveitarmos dados de melhor qualidade e tecnologia avançada de IA, reativando uma parte significativa de nossos usuários e aumentando nossa receita geral".

A Xtend atua como um motor de marketing de desempenho massivo que possui a capacidade de ajudar os profissionais de marketing a encontrar o sinal certo em meio ao ruído. Como uma filial do SHAREit Group, a Xtend ajudará empresas e profissionais do marketing a redirecionar seus usuários de aplicativos, oferecendo um balcão único para que eles realizem campanhas que oferecem o ROI mais eficaz dentro e fora do ecossistema do SHAREit, conforme necessário.

Sobre a Xtend

A Xtend é uma empresa futurista de tecnologia de marketing que construiu um motor de retargeting IA first de classe mundial, que ajuda as empresas a impulsionar estratégias de marketing mais eficazes, aproveitando o poder do "retargeting". A Xtend está sediada em Singapura e sua equipe dinâmica de mais de 50 pessoas está sediada em todo o mundo. Atualmente, a Xtend fornece suporte a plataformas como Tokopedia, Lazada e muito mais para monetizar seus ativos subutilizados de maneira eficaz e econômica.

Para mais informações, por favor entre em contato http://xtend.com/ (WIP)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2065534/xtend.jpg

FONTE Xtend

SOURCE Xtend