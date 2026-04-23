xTool lance WonderPress : Le premier Heat Creative Hub 5-en-1 au monde destiné aux créateurs et aux petites entreprises

La machine créative tout-en-un combinant presse à chaud automatique, sublimation 3D, thermoformage, polymérisation DTF et cuisson créative sera lancée sur Kickstarter le 28 avril 2026

NEUSS, Allemagne, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- xTool, la marque n° 1 mondiale d'outils créatifs de bureau, qui compte plus de 500 000 utilisateurs dans plus de 60 pays, annonce aujourd'hui le lancement sur Kickstarter du xTool WonderPress, le premier Heat Creative Hub 5-en-1 au monde, conçu pour les créateurs, les petites entreprises textiles travaillant à domicile et les entrepreneurs créatifs. Le xTool WonderPress sera officiellement lancé sur Kickstarter le 28 avril à 18 h 00 HAP. En amont de la campagne, les créateurs peuvent dès à présent se rendre sur le site web de xTool pour découvrir le produit et bénéficier d'une réservation de prévente à 10 €. Cette réservation vous permet de bénéficier du tarif « Super Early Bird » à partir de 289 € (prix de vente conseillé : 399 €) et comprend un lot de matériel d'une valeur de 50 € offert.

xTool WonderPress — The world’s first 5-in-1 Heat Creative Hub featuring a modular quick-change design. Three interchangeable bases unlock five professional techniques: Auto Heat Press, 3D Sublimation & Vacuum Forming, and Craft Baking & DTF Curing — all in one compact desktop device.

La WonderPress redéfinit les possibilités d'une presse à chaud. Grâce à trois modules facilement interchangeables, les utilisateurs peuvent maîtriser cinq processus créatifs distincts dans une seule machine compacte : Presse à chaud automatique, sublimation 3D, thermoformage, cuisson créative et polymérisation DTF. Pour la première fois, un seul appareil de bureau permet aux créateurs et aux propriétaires de petites entreprises d'accéder à une suite complète d'outils de création basés sur la chaleur, sans le coût, l'espace ou la complexité d'un équipement industriel.

Trois modules. Cinq techniques professionnelles.

Grâce à sa conception de base à changement rapide et sans outil, la WonderPress transforme facilement trois modules distincts en cinq fonctionnalités principales :

Module de presse à chaud : Presse à chaud 2D automatique de qualité professionnelle pour le vinyle de transfert thermique (HTV), le DTF et la sublimation. Les stylos de positionnement laser, disponibles en option, garantissent un alignement facile et précis, ce qui accélère considérablement la cadence de production commerciale.

Module de thermoformage 3D : Une aspiration de qualité industrielle (−90 kPa) permet d'utiliser deux techniques distinctes : Le thermoformage permet de reproduire des formes 3D en quelques secondes pour créer des moules sur mesure, tandis que la sublimation 3D permet d'appliquer des motifs aux couleurs vives sur des objets courbes, comme des coques de téléphone.

Module du four créatif : Un environnement propre pour la cuisson créative (rétraction du plastique, durcissement de la pâte polymère, sublimation de mugs) ainsi que la polymérisation professionnelle DTF, avec une filtration H13 HEPA adaptée à une utilisation en intérieur. Associé au module de presse à chaud, il permet aux entreprises du secteur de l'habillement, de bénéficier d'un processus de durcissement et pressage fluide.

Performance professionnelle. Zéro compromis.

WonderPress garantit des résultats en une seule pression et sans décollement. En doublant la densité du tube chauffant, il permet d'obtenir une chaleur ultra régulière et une adhérence d'un bord à l'autre, garantissant une chaleur professionnelle constante d'un centre à l'autre. Son système de haute précision délivre jusqu'à 100 kg de force par incréments précis de 1 kg. Grâce à une hauteur libre sans précédent de 75 mm, les créateurs peuvent traiter sans effort des sweats à capuche épais et des objets de décoration volumineux.

L'écran intuitif de 1,8 pouce et la bibliothèque de préréglages xTool Studio rendent WonderPress accessible aux débutants tout en répondant aux exigences rigoureuses des petites et moyennes entreprises. La purification de l'air intégrée avec un filtre HEPA H13 rend la polymérisation DTF sûr pour un usage domestique, une première dans l'industrie.

Un multiplicateur de créativité pour chaque atelier de fabrication

WonderPress est la pièce manquante dans le flux de travail de tout créateur moderne. Qu'il s'agisse d'apporter une dimension 3D à des projets plats découpés au laser, d'accélérer la production en série pour les imprimantes 3D ou de servir de station de finition ultime pour les imprimantes DTF et à sublimation, la WonderPress s'intègre parfaitement à n'importe quel environnement de création actuel. Pour les petites entreprises de confection à domicile qui vendent leurs produits sur des plateformes telles qu'Etsy ou Amazon Handmade, cet appareil combine la polymérisation DTF et le pressage à chaud automatique en un seul appareil, ce qui évite d'avoir recours à plusieurs outils.

« WonderPress est un nouvel outil puissant qui vient enrichir l'écosystème créatif que nous développons pour un demi-million de créateurs à travers le monde. Pour la première fois, tout le monde pourra profiter chez lui ou dans sa petite entreprise de techniques de création thermiques de qualité professionnelle — en toute sécurité, à un prix abordable, et dans le cadre d'une gamme d'outils en pleine expansion conçue pour ouvrir de nouvelles perspectives créatives. »

- xTool Europe

Disponibilité et prix

Lancement Kickstarter 28 avril 2026, à 18 h 00 HAP (29 avril en Europe) Tarif Super Early Bird Avant le lancement de la campagne Kickstarter, réservez dès maintenant pour 10 € afin de bénéficier du tarif « Super Early Bird » à partir de 289 € (PVC : 399 €), et recevez gratuitement un lot de matériel d'une valeur de 50 €. Page produit DE https://de.xtool.com/pages/xtool-wonderpress-anzahlung [+ UTM DE] Page produit FR https://fr.xtool.com/pages/xtool-wonderpress [+ UTM FR] Page produit UE https://www.xtool.eu/pages/xtool-wonderpress [+ UTM EU]

À propos de xTool

xTool est la première marque internationale d'outils créatifs de bureau, une spin-off de Makeblock, l'une des principales sociétés d'éducation STEAM au monde. Plébiscité par plus de 500 000 créateurs, artisans et petites entreprises dans plus de 60 pays, xTool conçoit des graveurs laser, des presses à chaud et des imprimantes UV de qualité professionnelle qui mettent la technologie créative de pointe à la portée de tous. Les principales marques partenaires sont Stanley, Microsoft Garage et Ralph Lauren.

Pour en savoir plus : www.xtool.com

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