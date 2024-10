XTrend devient Gold Sponsor de la marche annuelle de bienfaisance de la Dancing Queen Foundation

LIMASSOL, Chypre, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- XTrend, un leader mondial des solutions de trading en ligne, est fier d'annoncer son rôle de Gold Sponsor pour la 16ème marche caritative annuelle de la Dancing Queen Foundation (DQ Foundation), un événement dédié à la collecte de fonds et à la promotion de la conscience sociale pour le bien-être psychologique des enfants et des adolescents à Chypre.

La DQ Foundation, une organisation à but non lucratif qui s'engage à faire une différence significative dans la vie des jeunes, se concentre sur l'amélioration de leur santé mentale et de leur qualité de vie en général. Grâce à ses initiatives, la fondation s'efforce de créer un environnement favorable pour les enfants et les adolescents, en offrant des ressources et des programmes qui favorisent la résilience émotionnelle, la croissance et le bien-être.

XTrend, connue pour sa plateforme de négociation innovante et son engagement en matière de responsabilité sociale, est honorée de soutenir cette cause vitale. L'engagement de l'entreprise en tant que Gold Sponsor souligne sa volonté de contribuer positivement aux communautés dans lesquelles elle opère. Le partenariat avec la DQ Foundation s'inscrit dans la mission de XTrend, qui consiste à promouvoir le changement positif et le bien-être au-delà du secteur financier.

« Chez XTrend, nous croyons en l'importance de la santé mentale, en particulier pour la jeune génération. Le partenariat avec la DQ Foundation nous permet d'étendre notre impact en soutenant des initiatives qui améliorent directement la vie des enfants et des adolescents à Chypre », a déclaré Michael Rezaie, PDG de XTrend. « Nous sommes honorés de soutenir la DQ Foundation dans la poursuite de son travail essentiel en faveur du bien-être psychologique de ces jeunes. »

La 16e marche caritative annuelle réunira des participants de toute l'île de Chypre et d'ailleurs, dans le but de collecter des fonds importants pour soutenir les programmes en cours de la fondation. Les recettes de cette manifestation serviront à financer des programmes et des services de santé mentale essentiels pour les enfants et les adolescents, notamment des services de conseil, des ateliers éducatifs et d'autres systèmes de soutien visant à améliorer leur bien-être psychologique.

XTrend s'engage à avoir un impact social positif et se réjouit de continuer à soutenir les communautés locales par le biais d'initiatives similaires. Ce parrainage souligne une fois de plus l'engagement de l'entreprise à rendre la pareille et à susciter des changements positifs pour les générations futures.

À propos de XTrend

XTrend est une plateforme de trading en ligne de premier plan, offrant une technologie de pointe et un accès à un large éventail de marchés financiers. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et l'innovation, XTrend fournit aux traders les outils et les ressources dont ils ont besoin pour réussir dans le paysage financier dynamique d'aujourd'hui.

Avertissements : Les CFD sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 57,14 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Nous vous recommandons de vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un tel risque de perdre votre argent.

