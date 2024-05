XTrend Speed dévoile de nouvelles fonctionnalités de pointe pour renforcer les capacités des traders

HONG KONG, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- XTrend Speed, une plateforme de trading en ligne renommée, est ravie d'annoncer le lancement de sa fonction révolutionnaire de « copy trading », destinée à révolutionner les modèles de trading traditionnels et à offrir une expérience de trading transformatrice à sa vaste base d'utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité de pointe, les traders ordinaires peuvent reproduire sans effort les actions des traders experts (c'est-à-dire les maîtres traders), en suivant leur expertise professionnelle et leurs stratégies pour améliorer leur potentiel de profit.

La fonction de copy trading améliorée offre une expérience transparente, permettant aux copy traders de suivre sans effort les transactions des maîtres traders en temps réel. Chaque fois qu'un copy trader réalise un profit en reproduisant les ordres de trading du maître trader, ce dernier perçoit une commission. Cela incite les traders qualifiés à partager leurs connaissances et leur expertise, en gagnant des récompenses financières grâce à leurs transactions réussies, tout en encourageant la collaboration et les résultats mutuellement bénéfiques entre les maîtres traders et les copy traders. Simultanément, les maîtres traders peuvent gagner une commission allant jusqu'à 30 % sur chaque transaction réussie qu'ils guident vers la rentabilité.

Un autre point fort est que les copy traders peuvent facilement reproduire les ordres des maîtres traders, même s'ils n'ont pas d'expérience en matière de trading, et continuer à faire des bénéfices. Cette opportunité de revenus passifs amènera davantage de personnes sur le marché du trading, leur permettant de profiter des avantages du trading. En particulier pour les traders qui n'ont pas assez de temps pour surveiller le marché, la fonction de copy trading offre un moyen simple et efficace de générer des revenus passifs. Les copy traders définissent simplement leurs conditions de copy trading, et le système réplique automatiquement les transactions du maître trader, éliminant ainsi le besoin d'une surveillance prolongée du marché et leur permettant de participer sans effort au trading et de profiter des bénéfices.

XTrend Speed est ravi d'introduire cette fonction de copy trading améliorée, qui marque une étape importante dans son engagement à démocratiser les marchés financiers, selon le PDG. En comblant le fossé entre les professionnels chevronnés et les traders débutants, XTrend Speed vise à donner aux utilisateurs les outils et les ressources dont ils ont besoin pour effectuer des transactions avec succès.

Le lancement de la fonction de copy trading améliorée réaffirme la position de XTrend Speed dans l'industrie du trading en ligne, qui s'engage à stimuler l'innovation et à donner aux traders les moyens d'agir au niveau mondial.

À propos de XTrend Speed

XTrend Speed est une plateforme de trading en ligne de premier plan dont la vocation est de fournir aux investisseurs du monde entier des services financiers de qualité. Grâce à une technologie avancée et à une équipe professionnelle, elle offre à ses clients un environnement de trading efficace et sécurisé, leur permettant de réussir sur les marchés financiers.