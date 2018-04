XTX Markets, Alan Howard et DOCOMO Digital mènent une levée de fonds de 4 millions de livres sterling pour Arkera

Fondée en 2015 par deux financiers chevronnés, Arkera aide les institutions financières à augmenter leurs revenus, en dotant leurs clients des connaissances et de la confiance nécessaires pour prendre des décisions d'investissement et les mener à bien. Utilisant une expertise financière pointue et l'intelligence artificielle, l'application Arkera relie les évènements réels et les actualités directement aux produits d'investissement. Dans un premier temps, Arkera déploie sa proposition auprès de l'industrie du courtage, créant ainsi une fonction de vente virtuelle pour ce secteur.

S'exprimant sur la levée de fonds, Vinit Sahni, co-PDG d'Arkera, a commenté : « Arkera réunit une équipe d'experts en contenu financier avec l'intelligence artificielle pour offrir un contenu pertinent et contextualisé en adéquation avec des produits d'investissement. Il y a une opportunité sur le marché pour utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin de permettre aux clients de prendre des décisions d'investissement audacieuses. Cette levée de fonds nous permettra de faire évoluer la technologie qui se profile derrière la plate-forme Arkera et de la faire parvenir à de nouvelles zones géographiques et de nouveaux segments de clientèle ».

Hiroyuki Sato, PDG de DOCOMO Digital, a commenté : « Nous dirigeons nos efforts sur la collaboration avec les entreprises développant l'intelligence artificielle et les plateformes d'apprentissage automatique pour le portefeuille de DOCOMO Digital, ciblant les services de marketing numérique axés sur les Big data. Cet investissement souligne notre confiance dans l'équipe et l'opportunité stratégique de création de valeur par le biais de l'apprentissage automatique dans le secteur des investissements. Nous avons hâte de nous associer à Arkera à l'occasion de leur prochaine étape d'innovation et d'expansion ».

À propos d'Arkera :

