Fielding Graduate University 五十年終身學習計劃

加州聖塔芭芭拉2024年2月28日 /美通社/ -- Fielding University Press 出版社非常自豪地宣佈出版《The Transformative Power of Learning》(ISBN：173-7943980)，其概括了終身學習的本質及其變革力量。

這本引人注目的專刊是由編輯 Elena I. Nicklasson 和 Jean-Pierre Isbouts 文學博士共同策劃，證明了 Fielding Graduate University 的創新成人教育方法的持久影響，及其對於塑造變革性學習體驗方面的關鍵作用。

《The Transformative Power of Learning》，Fielding University Press 出版社

該專刊包含有詳盡的敘事，反映出 Fielding 校友、教職員和學生多采多姿且深刻的旅程。該刊亦涵蓋了諸多視角，從美國眾議員 Salud Carbajal 的轉型經歷到 Fielding 董事會主席 Karen S. Bogart 博士的開創性研究。

「有人說過，如果世上沒有 Fielding Graduate University，就需要創建一個這樣的機構，」Fielding Graduate University 校長 Katrina S. Rogers 博士說，「在這個國家，很少有地方會為年長的成年人提供基於社會行動原則的獨立嚴格的研究生教育學習環境。Fielding 的教職人員深信研究生教育應與社會行動相結合，也就是說，透過學習對社會產生正面的影響。在慶祝建校 50 週年之際，作為一所大學，我們對所有教職員工、學生和畢業生在社會上的成就感到敬佩。在這本引人入勝的專刊中，我們的同事展現出學識的力量，可以營造全球更強大、更安全和更穩定的社會環境，其中的所有人都得到尊重，享有尊嚴和關注。當您翻閱這些頁面時，我希望這些故事能賦予我們所有人勇氣，以各種方式參與的積極社會變革。」

《The Transformative Power of Learning》標誌半個世紀的教育創新，它不僅是回顧性的著述，也是對教育在個人和社會演變中作用的前瞻性探索。這部作品邀請讀者深入了解 Fielding 的理念核心，其中個人成長和發現的故事全面闡明了變革性教育對生活和社區影響的影響。

Fielding Graduate University 誠邀教育工作者、學者、學生和終身學習人士共同領略《The Transformative Power of Learning》。這本專著是了解定義高等教育卓越性的豐富多樣轉型路徑的門戶，為所有重視學識改變生活力量的人士提供靈感和見解。

Fielding Graduate University 亦發布由 Jean-Pierre Isbouts 文學博士執導的電影《The Voices of Fielding》，以作為對《The Transformative Power of Learning》的補充 。這為觀眾提供深入教育核心的獨特電影之旅，以 Navajo 族畢業生、黑人學生協會的代表，以及來自 Fielding 的所有學院的衆多學生和校友為主角。請瀏覽 fielding.edu/fielding-graduate-University-celebrates-50-years 獲取更多相關資訊。

《The Transformative Power of Learning》現已可於 Amazon 和其他線上零售商購買到。如需本書的審閱副本，請發電郵至 [email protected] 或致電 805.898.4076 聯絡 Kaylin R. Staten。

要了解 Fielding Graduate University 的更多資料，敬請瀏覽 www.fielding.edu。

50 年以來，Fielding Graduate University 一直致力培養教育界的領導人才、學者和業界從業員，以建立更公正及可持續發展的世界。作為經認證的非牟利機構領導者，我們將面對面學習和網上學習互相結合，提供促進個人發展，具備社區協作及社會參與的研究生教育。我們舉辦的課程嚴謹，由經驗豐富的資深教師任教，為在全球各地生活和工作的專業人士提供心理學、領導力和教育方面的課程和學位。想了解更多詳情，敬請瀏覽 fielding.edu。

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