Fielding Graduate University 五十年的终身学习历程

加利福尼亚州圣塔芭芭拉2024年2月28日 /美通社/ -- Fielding University Press 出版社自豪地宣布出版《The Transformative Power of Learning》(ISBN： 173-7943980) 一书，该书概括了终身学习的本质及其变革性的力量。

由编辑 Elena I. Nicklasson 和 Jean-Pierre Isbouts 文学博士共同策划的这一引人瞩目的出版物证明了 Fielding Graduate University 成人教育创新方法的持久影响，及其在塑造变革性学习体验方面的重要地位。

《The Transformative Power of Learning》，Fielding University Press 出版社

本书进行了详尽的描述，展现了 Fielding 校友、教职员工和学生多元且深刻的经历。其涵盖了从美国众议员 Salud Carbajal 的转变经历到 Fielding 董事会主席 Karen S. Bogart 博士的开创性研究等一系列视角。

"有人说，如果世界上没有 Fielding Graduate University，就需要创办这样的机构，"Fielding Graduate University 校长 Katrina S. Rogers 博士表示，"在这个国家里，很少有地方能够基于社会行动的基本原则，为年长的成年人提供独立而又严格的研究生教育学习环境。Fielding 的教职人员相信研究生教育应与社会行动相结合，即通过学习产生积极社会影响。作为一所大学，在庆祝建校 50 周年之际，我们对所有教职员工、学生和毕业生在社会上取得的成就感到由衷的钦佩。在这本引人入胜的专著中，我们的同仁展示了知识的力量，为创造一个更加强大、更安全且更稳定的全球社会提供了条件，以确保每个人都能得到尊重、享有尊严和关注。当您阅读这些页面时，我希望这些故事能够赋予每个人勇气，以各种方式参与积极的社会变革。"

《The Transformative Power of Learning》标志着半个世纪的教育创新，其不仅是一部回顾性的著述，同时也是对教育在个人和社会演变中作用的前瞻性探索。这部作品诚邀读者深入了解 Fielding 哲学的核心，其中个人成长和发现的故事更全面地阐明了变革性教育对生活和社区的影响。

Fielding Graduate University 邀请教育工作者、学者、学生和终身学习者共同领略《The Transformative Power of Learning》。这部专著是了解定义高等教育卓越性的丰富多样转型途径的入口，将为所有重视教育改变生活力量的人们提供灵感和见解。

Fielding Graduate University 还发布了由导演 Jean-Pierre Isbouts 文学博士执导的电影《The Voices of Fielding》，作为对《The Transformative Power of Learning》的补充。这为观众呈现了一次深入教育核心的独特电影之旅，以 Navajo 族毕业生、黑人学生协会的代表，以及来自 Fielding 所有学院的众多学生和校友为主角。欲了解更多信息，请访问 fielding.edu/ fielding-grade-grade-Univers-Univers-cel。

《The Transformative Power of Learning》现已在 Amazon 和其他在线零售商上架。欲获取书籍审阅版本，请通过 [email protected] 或 805.898.4076 与 Kaylin R. Staten 联系。

如需了解有关 Fielding Graduate University 的更多信息，请访问 www.fielding.edu。

50 年来，Fielding Graduate University 一直致力于培养各种领导者、学者和从业人员，共建更加公正和可持续的世界。作为公认的非营利组织领导者，我们将面授学习和在线学习相结合，提供研究生教育，促进个人发展、社区协作和社会参与。我们的课程严密谨慎，并由具有丰富学术研究和实践经验的教师授课，为生活和工作在世界各地的专业人士提供心理学、领导力和教育方面的课程和学位。如需了解更多信息，请访问 fielding.edu。

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