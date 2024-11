Xypex Chemical Corporation étend ses activités à l'échelle mondiale Acquisition de Xypex Australia et de National Concrete Solutions

VANCOUVER, BC, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Xypex Chemical Corporation a le plaisir d'annoncer qu'à compter du 1er novembre 2024, Concrete Waterproofing Manufacturing Pty. Ltd. (CWM), sous le nom de Xypex Australia, qui comprend également la filiale de CWM, XMS (Thaïlande), et National Concrete Solutions (NCS) deviendront des filiales à part entière de Xypex Chemical Corporation, dont le siège social se trouve à Vancouver, au Canada.

Xypex Logo

"Il s'agit d'une étape importante pour Xypex dans l'expansion et le renforcement de sa présence mondiale", a déclaré Mike Hardman, PDG de XCC. Elle favorisera la croissance et créera davantage de valeur pour nos clients, nos employés et nos parties prenantes. La nouvelle entité combinée améliorera nos opérations afin de fournir des produits et des solutions de qualité aux clients tout en optimisant les coûts et les investissements futurs.

À propos de Xypex Chemical Corporation :

Xypex Chemical Corporation est un chef de file mondial dans le domaine des technologies d'imperméabilisation novatrices. Depuis plus de 50 ans, Xypex développe des solutions cristallines avancées pour l'imperméabilisation et la protection du béton. Les produits de Xypex sont utilisés dans un large éventail d'applications, notamment dans des projets d'infrastructure et de construction commerciale dans plus de 100 pays. www.xypex.com

Pour les relations avec la médias, veuillez contacter : Chantell Segal, directrice du marketing, Xypex Chemical Corporation, [email protected], 604-273-5265, www.xypex.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2548732/Xypex_Chemical_Corporation_Xypex_Chemical_Corporation_Expands_Gl.jpg