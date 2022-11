XYZprinting présente l'avenir de l'impression 3D au salon Formnext 2022

FRANCFORT, Allemagne, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- XYZprinting, un leader de la fabrication additive et des solutions d'impression 3D, présente ses derniers dispositifs avec frittage à cycle rapide sur plateforme ouverte (OPFCS) au salon Formnext 2022 (du 15 au 18 novembre). L'entreprise envisage un avenir de solutions d'impression 3D par frittage sélectif par laser (FSL) à plateforme ouverte, qui peuvent à la fois utiliser la poudre de n'importe quel fournisseur de matériaux et réutiliser la poudre en fin de vie, maximisant ainsi la compatibilité des matériaux tout en réduisant considérablement les déchets. Les solutions OPFCS de la société exposées pendant le salon Formnext, telles que la MfgPro236 xS, constituent une étape importante dans la réalisation de cette vision et offrent la possibilité d'utiliser des matériaux essentiellement recyclés provenant de n'importe quel fournisseur.

« Bien que XYZprinting soit connu pour offrir les solutions FSL les plus compétitives et les plus équilibrées, cette nouvelle capacité de réutiliser la poudre en fin de vie produite à l'origine par n'importe quel fournisseur fait de nous des leaders en matière de rentabilité, en plus de l'efficacité énergétique », a fait remarquer Fernando Hernandez, directeur général de la région EMEA pour XYZprinting.

En plus de la réduction des déchets et de l'élargissement de la compatibilité, le volume de production augmenté de la MfgPro236 xS est idéal pour augmenter la capacité des travaux accélérés. Elle offre des vitesses de pointe - jusqu'à 22 mm par heure, un cycle de 22 heures, et seulement 2 heures pour le refroidissement - ce qui lui permet d'imprimer rapidement des pièces tout en maintenant une précision et une qualité élevées.

Durabilité de l'impression 3D

Formnext 2022 se déroule dans un contexte où la protection de l'environnement fait l'objet d'une attention croissante dans le monde entier, et XYZprinting s'engage particulièrement dans la durabilité en améliorant l'efficacité énergétique des produits grâce à une taille et une vitesse accrue. En outre, ses systèmes de plateforme ouverte respectent les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage.

Les imprimantes 3D FSL offrent de nombreux avantages en matière de fabrication, mais les déchets constituent un inconvénient courant : les bureaux de service à forte capacité sont généralement confrontés à des coûts d'élimination importants. XYZprinting résout ce problème tout d'abord en fournissant des systèmes haute performance avec des volumes de construction plus importants pour moins de déchets. Ensuite, ses systèmes à plateforme ouverte permettent aux fabricants d'utiliser de la poudre recyclée en plus de 20 à 30 % de poudre fraîche et de réutiliser la poudre provenant de n'importe quel fournisseur.

La da Vinci Pro EVO, une imprimante 3D de bureau évolutive

Également exposée au Formnext 2022, l'imprimante 3D da Vinci Pro EVO, récemment mise sur le marché par XYZprinting, constitue une avancée par rapport à la populaire et éprouvée da Vinci Pro et représente la prochaine évolution de l'impression 3D de bureau. Elle offre de superbes performances et une qualité d'impression exceptionnelle, et peut être utilisée avec plus de dix types de matériaux différents, dont le TPU, le PC, le nylon et la fibre de carbone, ce qui la rend parfaite pour un large éventail d'applications professionnelles.

Une demande croissante pour le FSL

Avec une efficacité énergétique et une rentabilité accrue, de plus en plus de PME européennes choisissent les systèmes FSL de XYZprinting pour piloter leur fabrication. Récemment, H&U Scheffler GmbH, un fabricant allemand de lunettes de vue et de soleil de haute qualité, a commencé à utiliser avec succès l'une des solutions hautement évolutives de XYZprinting pour passer de la sous-traitance à l'impression en interne, une décision qui a permis de réduire les coûts et le temps de production tout en augmentant la flexibilité. Dans un autre secteur, TEKEVER, l'un des principaux fournisseurs de surveillance maritime par drone en Europe, a commencé à utiliser une imprimante 3D MfgPro230 xS pour imprimer efficacement des pièces de drone de haute qualité qui répondent aux normes exigeantes de la société en matière de force, de résistance aux chocs et de rigidité.

Pour en savoir plus, visitez XYZprinting au hall 11.1, stand C11 au salon Formnext 2022 ou rendez-vous http://pro.xyzprinting.com .

À propos de XYZprinting

XYZprinting est un fournisseur mondial de premier plan de solutions complètes d'impression 3D. XYZprinting est la première marque mondiale de produits et de services d'impression 3D de bureau et s'oriente désormais résolument vers la fabrication additive industrielle.

XYZprinting est soutenu par le premier conglomérat mondial de fabrication électronique, New Kinpo Group, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 36 milliards de dollars et compte plus de 8 500 ingénieurs en recherche et développement sur quatre continents. Fort de près de deux décennies d'expérience en matière de conception et de fabrication, New Kinpo Group est un fabricant reconnu de la plupart des imprimantes actuelles, tant à usage personnel que commercial.

