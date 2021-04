Y Soft lance l'impression Cloud simplifiée en Europe

« La série OMNI de Y Soft est parfaite pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent connecter rapidement leurs imprimantes existantes1 au Cloud dès maintenant afin de diminuer leurs coûts et de réduire la charge portant sur leurs départements informatiques », a déclaré Wouter Koelewijn, directeur des produits chez Y Soft.

« Le passage à l'impression Cloud est une priorité pour de nombreuses entreprises », a déclaré Louella Fernandes, directrice de Quocirca. « Y Soft a créé un moyen simple pour ces entreprises de tirer parti de l'impression Cloud avec la fonction d'impression universelle de Microsoft. »

En collaboration avec Microsoft

La série OMNI de Y Soft se compose de OMNI Bridge® et de l'application OMNI UP365®. Y Soft a développé l'application OMNI UP365 en partenariat avec Microsoft pour prendre en charge la fonction d'impression universelle de Microsoft 365. Avec ses 20 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de produits matériels complémentaires à son logiciel de gestion d'impression, Y Soft était le partenaire idéal pour créer une solution basée sur le Cloud pour que les PME exploitent la sécurité de M365 dans une solution élégante et facile à utiliser.

Série OMNI disponible dans le YSoft Store

YSoft OMNI Bridge, un dispositif Edge sans serveur, et YSoft OMNI App, un service d'abonnement annuel, sont disponible sous forme d'offre groupée dans le YSoft Store. Les clients peuvent choisir parmi trois offres groupées prenant en charge 1, 5 ou 25 imprimantes, à partir de 224 euros. Des abonnements supplémentaires à UP365 sont disponibles en packs de 1, 5 ou 25 à partir de 25 €. La série OMNI est disponible dans les pays de l'Union européenne et aux États-Unis, où elle a fait ses débuts en mars 2021.

À propos de Y Soft

Y Soft crée des solutions Cloud et sur site qui aident 42 % des entreprises du Global Fortune 500 à atteindre leurs objectifs de transformation numérique. L'entreprise soutient également la prochaine génération d'innovateurs avec ses solutions d'impression 3D dans le domaine de l'éducation. Fondée en 2000 à Brno, en République tchèque, Y Soft soutient ses clients localement avec des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, au Moyen-Orient/Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Rendez-vous sur www.ysoft.com, sur LinkedIn et Twitter.

1 Imprimantes compatibles IPP(S) et PDF. Les utilisateurs doivent consulter le manuel de l'imprimante.

Contact presse pour Y Soft

Steven Knuff

512-810-3207

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1491282/Y_Soft_SMB_Final1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/699629/YSOFT_A_color_rgb_Logo.jpg

Related Links

http://www.ysoft.com



SOURCE Y Soft