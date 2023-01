- Ya está abierta la página de Steam Store de Tokyo Stories, un juego de aventuras pixel art que está llamando la atención en todo el mundo

Añádalo a su lista de deseos para tener la oportunidad de ganar una postal original

TOKIO, 27 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Drecom Co., Ltd. (sede: Shinagawa-ku, Tokio; presidente y consejero delegado: Yuki Naito) anuncia que el título en desarrollo, Tokyo Stories, ha abierto su página de Steam Store, y está disponible para ser añadido a Wishlists. El lanzamiento de Tokyo Stories está previsto para PC y consolas (plataformas de lanzamiento por determinar).

Steam Store: https://store.steampowered.com/app/2251970/Tokyo_Stories/

Página web: https://tokyo-stories.info/

Twitter: https://twitter.com/tky_stories

Instagram: https://www.instagram.com/tky_stories/

YouTube: https://www.youtube.com/@tokyostoriesgameindev.3481

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085223052659

La página de la tienda de Tokyo Stories, un nuevo título en desarrollo para PC y consolas, ya está disponible en Steam, la plataforma de distribución para PC.

El lanzamiento del juego está previsto para 2023. Para más detalles sobre las últimas actualizaciones de desarrollo e información de venta, añádanos a su lista de deseos.

Campaña de celebración de la apertura de la página de la tienda

Para celebrar la apertura de nuestra página en la tienda de Steam, estamos llevando a cabo una campaña en la que se elegirán 50 ganadores que recibirán un original juego de postales.

Periodo de participación en la campaña

27 de enero de 2023 – 28 de febrero de 2023 (sujeto a cambios)

Requisitos de participación

1. Añada "Tokyo Stories" en su lista de deseos de Steam

2. Rellene el formulario de participación en la campaña

* Para más detalles sobre la participación en la campaña, consulte las instrucciones correspondientes publicadas en las redes sociales.

* La campaña puede cambiar o finalizar sin previo aviso.

Acerca de Tokyo Stories

Se trata de un juego de aventuras en 3D que presenta "una expresión visual que combina pixel art y 3D" con el lema "La historia de una niña continúa en la ciudad donde desapareció".

· Primer video de promoción:https://youtu.be/eu3zvDbQ5L4

El juego ha sido creado por los reputados creadores de "rain/Lost in the rain (PS3 / Sony Interactive Entertainment Inc.)", que ha ganado múltiples premios, entre ellos el de IGN al "MEJOR JUEGO PARA PLAYSTATION3". La música ha sido producida por el prometedor compositor "newly" y expresa una visión sin precedentes del mundo.

Resumen del producto

Título: Tokyo Stories – título provisional

Fecha de lanzamiento: 2023 (TBD)

Precio: TBD

Idioma: TBD

Plataforma: PC/Consola (TBD)

Género: Aventura

Clasificación: Pendiente

Edición/Desarrollo: Drecom Co., Ltd.

Kit de prensa:

https://drecom.co.jp/news/TokyoStories_presskit_images0127.zip

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1987960/Steam_Store_Page_Open_Tokyo_Stories.jpg

