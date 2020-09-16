亞裔名人堂新季度巨獻

美國洛杉磯2020年9月16日 /美通社/ -- 為向全球發放更多亞裔正能量與貢獻的訊息，以表揚美國及世界亞裔傑出人士成就，蜚聲國際的亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）今年因應新冠疫情，計劃將原訂每年舉行的年度頒獎晚會，伸延成為持續全年的線上活動盛事。

亞裔名人堂將推出新季度巨獻，節目包羅萬有，包括多項文化與線上社交活動，如每週播客及線上音樂會巡禮。節目內容薈萃多元文化及失能人士的成就，並表彰女性領導才能。