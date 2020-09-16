亞裔名人堂新季度巨獻
施展親和力量 溶化歧視亞裔偏見
Sep 16, 2020, 11:42 ET
美國洛杉磯2020年9月16日 /美通社/ -- 為向全球發放更多亞裔正能量與貢獻的訊息，以表揚美國及世界亞裔傑出人士成就，蜚聲國際的亞裔名人堂（Asian Hall of Fame）今年因應新冠疫情，計劃將原訂每年舉行的年度頒獎晚會，伸延成為持續全年的線上活動盛事。
亞裔名人堂將推出新季度巨獻，節目包羅萬有，包括多項文化與線上社交活動，如每週播客及線上音樂會巡禮。節目內容薈萃多元文化及失能人士的成就，並表彰女性領導才能。
新季度巨獻將在二Ｏ二Ｏ年十一月二十一日開始，首先以「第十六屆亞裔名人堂名人就職慶典」閃亮登場。本屆成功進入名人堂的亞裔名人包括James Hong, Congressmember Judy Chu, Masaharu Morimoto, Noel Lee, Cheryl Burke, Masi Oka, 及 Wally Yonamine。
就職慶典表演嘉賓分別是樂與怒名人堂The Doors的Robby Krieger與精通十三國語言的女高音歌唱藝術家Maki Mae。當日節目免費現場直播，同時提供$250貴賓視頻直播室 ／VIP Zoom Room贊助，贊助貴賓將榮獲節目烹飪美食合作夥伴回饋名酒，晚餐及甜點。歡迎大家踴躍支持。
本季度活動收益將用作支持以透過藝術活動幫助受創傷、戰爭及販賣人口倖存者療傷的「全民藝術（Arts for All Program）」項目，同時也幫助另一個「早期職訓發展計劃(Early-Career Development Program)」項目及為亞裔名人當未來的中心籌款。
歷年來入選進入亞裔名人堂的成功人物包括李小龍，宗毓華，Kristi Yamaguchi及眾多名人與慈善家。
亞裔名人堂暨Robert Chinn Foundation慈善基金會的首席執行官謝明錦表示，亞裔一直被誤傳為新冠病疫的禍首，因而損害了亞裔的聲譽及其令下一代引以為榮的傳統。亞裔佔全球人口百分之六十，倘若亞裔團結一致，必然會改變世界對亞裔的觀感。
亞裔名人堂新季度巨獻項目如下:
2020亞裔名人堂名人就職典禮／Induction Ceremony 2020
YouTube現場直播 11.21. 2020 @ 6:00 p.m. PST
第十六屆亞裔名人堂名人就職慶典旨在提升亞裔領袖正能量，環球合作與包融失能人士。
名人節日拍賣會／Celebrity Holiday Auction
由10.2.2020至11.20.2020在亞裔名人堂網站上舉行。
投標與拍賣籌款，收益將資助受創傷倖存者。拍賣品種類繁多，包括影藝巨星成龍及其他名人簽名的精緻禮品。
節日歌集線上音樂會巡禮／Seasonal Songbook Virtual Concert Tour
10.9.2020 將發佈慈善歌集，加強亞裔與美國音樂家合作表演機會。推介Maki Mae與多位著名音樂人包括曾與披頭四Ringo Starr，The Doors, Annie Lenox等合作的歷程。
小龍移動游戲／baby dragon Mobile Game
與微軟Microsoft Hackathon合作創作的移動遊戲，將於2020年假日期間，經由iPhone及安卓手機推出。
母親節慈善音樂會／Mother's Day Charity Concert
YouTube現場直播 05.09.2020 @ 2:00 p.m. PST
音樂會旨在提升亞裔與美國主流藝術家的合作與共融。
YouTube現場直播 07.2021
時裝秀將推介亞裔與西方設計師，展示亞裔藝術成就及文化交流的融和。
Chinn Up播客／Chinn Up Podcast
每週二在𠔌歌與蘋果上推出的新節目，每次將介紹著名講者，增加亞裔的正能量與影響力。
亞裔名人堂線上博物館／Asian Hall of Fame Virtual Museum
別針設計大挑戰／Pin Design Challenge
參加設計者比賽者不限年齡，鼓勵青少年多參與多發展，爭取贏取獎品機會。
視頻：Class of 2020 ／VIDEO: Class of 2020
VIMEO Asian Hall of Fame b-roll
亞裔名人堂
亞裔名人堂是提升全球亞裔社區地位，表揚亞裔傑出貢獻的最佳合作夥伴。所有活動項目由美國亞裔慈善家族之一、扎根六代駐西雅圖的Robert Chinn Foundation負責執行。聯絡與查詢詳情，請致電(206) 624-1195；電郵[email protected]或瀏覽網站：www.asianhalloffame.org
＊上述資料，由亞裔名人堂Asian Hall of Fame提供
Video - https://www.youtube.com/watch?v=sE6-u5moXTM
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275174/Asian_Hall_of_Fame_Induction_Ceremony.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg
Asian Hall of Fame
SOURCE Asian Hall of Fame