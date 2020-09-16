亚裔名人堂新季度巨献
施展亲和力量 溶化歧视亚裔偏见
Sep 16, 2020, 14:24 ET
美国洛杉矶2020年9月17日 /美通社/ -- 为向全球发放更多亚裔正能量与贡献的讯息，以表扬美国及世界亚裔杰出人士成就，蜚声国际的亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）今年因应新冠疫情，计划将原订每年举行的年度颁奖晚会，伸延成为持续全年的线上活动盛事。
亚裔名人堂将推出新季度巨献，节目包罗万有，包括多项文化与线上社交活动，如每週播客及线上音乐会巡礼。节目内容荟萃多元文化及失能人士的成就，并表彰女性领导才能。
新季度巨献将在二Ｏ二Ｏ年十一月二十一日开始，首先以「第十六届亚裔名人堂名人就职庆典」闪亮登场。本届成功进入名人堂的亚裔名人包括James Hong, Congressmember Judy Chu, Masaharu Morimoto, Noel Lee, Cheryl Burke, Masi Oka, 及 Wally Yonamine。
就职庆典表演嘉宾分别是乐与怒名人堂The Doors的Robby Krieger与精通十三国语言的女高音歌唱艺术家Maki Mae。当日节目免费现场直播，同时提供$250贵宾视频直播室 ／VIP Zoom Room赞助，赞助贵宾将荣获节目烹饪美食合作伙伴回馈名酒，晚餐及甜点。欢迎大家踊跃支持。
本季度活动收益将用作支持以透过艺术活动帮助受创伤、战争及贩卖人口倖存者疗伤的「全民艺术（Arts for All Program）」项目，同时也帮助另一个「早期职训发展计划(Early-Career Development Program)」项目及为亚裔名人当未来的中心筹款。
历年来入选进入亚裔名人堂的成功人物包括李小龙，宗毓华，Kristi Yamaguchi及众多名人与慈善家。
亚裔名人堂暨Robert Chinn Foundation慈善基金会的首席执行官谢明锦表示，亚裔一直被误传为新冠病疫的祸首，因而损害了亚裔的声誉及其令下一代引以为荣的传统。亚裔佔全球人口百分之六十，倘若亚裔团结一致，必然会改变世界对亚裔的观感。
亚裔名人堂新季度巨献项目如下:
2020亚裔名人堂名人就职典礼／Induction Ceremony 2020
YouTube现场直播 11.21. 2020 @ 6:00 p.m. PST
第十六届亚裔名人堂名人就职庆典旨在提升亚裔领袖正能量，环球合作与包融失能人士。
名人节日拍卖会／Celebrity Holiday Auction
由10.2.2020至11.20.2020在亚裔名人堂网站上举行。
投标与拍卖筹款，收益将资助受创伤倖存者。拍卖品种类繁多，包括影艺巨星成龙及其他名人签名的精緻礼品。
节日歌集线上音乐会巡礼／Seasonal Songbook Virtual Concert Tour
10.9.2020 将发佈慈善歌集，加强亚裔与美国音乐家合作表演机会。推介Maki Mae与多位著名音乐人包括曾与披头四Ringo Starr，The Doors, Annie Lenox等合作的历程。
小龙移动游戏／baby dragon Mobile Game
与微软Microsoft Hackathon合作创作的移动游戏，将于2020年假日期间，经由iPhone及安卓手机推出。
母亲节慈善音乐会／Mother's Day Charity Concert
YouTube现场直播 05.09.2020 @ 2:00 p.m. PST
音乐会旨在提升亚裔与美国主流艺术家的合作与共融。
线上时装秀／Virtual Fashion Show
YouTube现场直播 07.2021
时装秀将推介亚裔与西方设计师，展示亚裔艺术成就及文化交流的融和。
Chinn Up播客／Chinn Up Podcast
每週二在𠔌歌与苹果上推出的新节目，每次将介绍著名讲者，增加亚裔的正能量与影响力。
亚裔名人堂线上博物馆／Asian Hall of Fame Virtual Museum
别针设计大挑战／Pin Design Challenge
参加设计者比赛者不限年龄，鼓励青少年多参与多发展，争取赢取奖品机会。
视频：Class of 2020 ／VIDEO: Class of 2020
VIMEO Asian Hall of Fame b-roll
亚裔名人堂
亚裔名人堂是提升全球亚裔社区地位，表扬亚裔杰出贡献的最佳合作伙伴。所有活动项目由美国亚裔慈善家族之一、扎根六代驻西雅图的Robert Chinn Foundation负责执行。联络与查询详情，请致电(206) 624-1195；电邮[email protected] 或浏览网站：www.asianhalloffame.org
＊上述资料，由亚裔名人堂Asian Hall of Fame提供
Video - https://www.youtube.com/watch?v=sE6-u5moXTM
Photo-https://mma.prnewswire.com/media/1275174/Asian_Hall_of_Fame_Induction_Ceremony.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg
Asian Hall of Fame
SOURCE Asian Hall of Fame