亚裔名人堂新季度巨献

美国洛杉矶2020年9月17日 /美通社/ -- 为向全球发放更多亚裔正能量与贡献的讯息，以表扬美国及世界亚裔杰出人士成就，蜚声国际的亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）今年因应新冠疫情，计划将原订每年举行的年度颁奖晚会，伸延成为持续全年的线上活动盛事。