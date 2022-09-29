亚裔名人堂宣布2022年年度入选人物

亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）9月28日宣布2022年年度人物获奖者，并将分别在洛杉矶和西雅图举办庆祝活动。

洛杉矶2022年9月29日 /美通社/ -- 为推进编程和慈善事业，名人堂创始人罗伯特·钦恩基金会（Robert Chinn Foundation）为每一笔1000元的慈善捐款，提供最高达50万元的对应捐款。大家可通过名人堂Gofundme平台捐款（https://www.gofundme.com/f/founder2023?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer），捐款将用于名人堂科技、女性科技和娱乐领域的资助。

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洛杉矶的庆祝活动将在11月12日在格兰岱（Glendale）的历史地标Alex Theatre举办，17名来自各个领域的亚裔将成为2022年的年度人物，年度艺术家大使埃德·罗斯（Ed Roth）将和年度人物Hiroshima、Robby Krieger和特别嘉宾一起带来一场精彩绝伦的音乐会。纪念获得终身荣誉人物的Norm Mineta和Phil Chen。

KTLA 5电视台的弗兰克·巴克利（Frank Buckley）将担任活动主持人。 VIP座位仅以邀请制获得邀请，普通票可在名人堂网站（https://alextheatre.org/event/2022-induction-ceremony）购买。

西雅图庆祝活动将于11月18日在天空观景台（Sky View）举办，名人堂年度人物和艺术家大师Nirvana乐队的Krist Novoselic和艺术家大使Danny Seraphine、歌手托尼·格兰特（Tony Grant）、钢琴家埃德·罗斯（Ed Roth）与年度人物丹尼尔·帕克（Daniel Pak）、Soundgarden和Krist Novoselic的Hiro Yamamoto一起表演。

Mimi Jung将作为活动主持人。VIP座位仅以邀请制获得邀请，普通票可在名人堂网站（https://alextheatre.org/event/2022-induction-ceremony）购买。

亚裔名人堂洛杉矶2022年17名年度人物（按字母顺序排名）分别是Panda Express创始人程正昌和蒋佩琪夫妇（Andrew Cherng和Peggy Cherng）、奥运选手Chloe Kim、格莱美奖获奖者Daniel Ho、第一名印度裔路易威登品牌大使Deepika Padukone、Crustacean创始人Helene An和女儿Elizabeth An，Jiaoying Summers、Joseph Bae和Janice Lee、Margaret Cho、Momo Wang、Omar和Christine Lee，参议员Tammy Duckworth、Tia Carrere和NYX创始人Toni Ko。

西雅图的入选者是Daniel Pak、Hiro Yamamoto，Karen Wong、Pat Chun，年度纪念Robert and Ruth Chinn和第一名土著入选者Virginia Cross。

在活动上年度人物和艺术家、高管可供采访。媒体申请信道https://www.asianhalloffame.org/credentials，截止日期是10月21日。 文字和图片可https://www.dropbox.com/scl/fo/c9mhze7mfa2128v2nxx2b/h?dl=0&rlkey=ywyufyzstj63xvw3smtxdn92u获取

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关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于2004年，是一个全球平台，可提升亚洲卓越美国和全球克服反亚洲偏见，增加亚洲代表性并促进跨文化合作。全年的工作推进社会正义倡议，大脑创伤计划，技术、娱乐和奖学金。访问asianhalloffame.org，或通过[email protected]与Rochelle Srigley联系。

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