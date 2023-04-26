亚裔名人堂宣布2023年度人物

通过加速社区对亚裔贡献的认可来战胜反亚裔言论

洛杉矶2023年4月26日 /美通社/ -- 亚裔名人堂（Asian Hall of Fame）将于5 月 13 日在洛杉矶 Biltmore酒店举行亚裔庆典（Celebrate Asia Festival ）并公布年度人物候选者名单。该活动主要目的是为多样性和神经分歧的奖学金得主提供资金支持，同时也向加州音乐名人堂年度人物，Queen乐队已故主唱Freddie Mercury致敬，举办 Queen Nation音乐会。

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今年10月21日将举办第19届亚裔名人堂年度人物颁奖典礼，届时会从30名候选者中选出最终15名年度人物。

名人堂总裁兼CEO谢明锦（Maki Hsieh）表示，在19 年前成立了亚裔名人堂，其创立的目的是为了庆祝亚裔取得洲的卓越成就。 今天，在政治上对亚裔激烈的言辞加速名人堂的工作，促进公众对亚裔和原住民的贡献的认可、赋予女性领导者权力、化创伤为胜利、帮助年轻人完成学业和成就事业。 通过加强亚裔的团结，希望扭转潮流，消除偏见，走向各个族裔更加协作的明天。

今年30名获得提名的候选者来自世界各地500名亚裔、多种族和土著名人， 被提名者包括小说家谭恩美（ Amy Tan）、半导体公司AMD首席执行官苏姿丰（ Lisa T. Su）博士、电动汽车巨头倪频（ Pin Ni）、女性音乐制作人TOKiMONSTA、富有远见的领导者张祥华夫妇（Charlie Zhang和 Ling Zhang） 等。

曾经的年度人物Norm Mineta 和前陆军少将 Tony Taguba提名加州总检察长Rob Bonta。 年度人物Indra Nooyi 提名美容公司Wella Company 的CEO Annie Young-Scrivner。 名人堂全球委员会创始人西雅图海鹰队提名健康健身公司Ventrk 的CEO道格鲍德温 (Doug Baldwin Jr) 。日本的任天堂公司（Nintendo）是名人堂年度人物的第一家公司获得提名。

Matt Cameron (Pearl Jam, Soundgarden) 荣膺今年的名人堂亲善大使，他虽然是一名非亚裔艺人，但是他的加入会激发更多新的受众。Krist Novoselic（涅盘乐队）、Robby Krieger（大门乐队）、Danny Seraphine（芝加哥乐队）和 钢琴家Ed Roth都曾是名人堂的亲善大使。

5月13日的活动流程包括，下午 4:00 红毯时间。自助晚餐时间是下午 5:30。晚上6 点 30分是开幕式和和音乐会。 着装要求是鸡尾酒会礼服和夹克。 代客泊车地点是506 S. Grand Avenue，优惠后的停车费用是 $25。

提名者和名人堂高层代表可接受采访

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关于亚裔名人堂

亚裔名人堂成立于 2004 年，致力于在美国和全球推进亚裔卓越贡献和公平。 如需更多信息，请联系

推广部门副总裁 Rochelle Srigley，电话 (626) 600-9418，www.asianhalloffame.org。

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