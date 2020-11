Yadea annonce un partenariat commercial avec l'ADAC SE, le plus grand club de mobilité d'Europe

L'Allemagne a continué de promouvoir la mobilité sans émissions avec des vélos et des scooters électriques abordables, afin d'atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Les ventes pour le premier semestre de cette année sur le marché allemand des véhicules à deux roues indiquent que la demande de vélos et de scooters électriques devrait atteindre un nouveau sommet, avec 1,1 million de vélos électriques vendus entre janvier et juillet 2020. Les ventes de scooters électriques (classe 125) ont augmenté de 59 % jusqu'en août 2020 par rapport à l'année précédente.

Déjà leader en Chine, Yadea s'est engagée à devenir le premier fabricant mondial de véhicules électriques à deux roues en poursuivant ses investissements dans la recherche et le développement (R&D), en menant des innovations de produits à l'aide de technologie de pointe, en intégrant des matériaux haut de gamme pour améliorer la qualité des véhicules et en se faisant l'avocat d'une révolution industrielle durable.

Avec plus de 21 millions de membres, l'ADAC est la deuxième plus grande association automobile au monde. Dans le cadre de sa mission de généraliser les véhicules électriques en Allemagne, l'ADAC a lancé son initiative e-Ride : un point d'accès rentable et flexible à la mobilité moderne. Les membres de l'ADAC peuvent louer des deux-roues électriques pour une période de 3 à 12 mois ; certains services sont compris, tels que l'assurance, les réparations et un cadenas haute sécurité. En outre, les membres bénéficient de réductions lors de l'achat de vélos et scooters électriques. Le partenariat entre Yadea et l'ADAC SE verra le lancement du scooter électrique Yadea G5 sur la plate-forme e-Ride de l'ADAC www.adac.e-ride-shop.de, site sur lequel les membres peuvent bénéficier de réductions sur les abonnements mensuels et jusqu'à 1 200 € sur des offres de ventes sélectionnées.

L'ADAC a toujours accordé une grande importance à la sécurité routière, et son partenariat avec Yadea a renforcé les normes de sécurité du scooter électrique de l'entreprise, conformément aux principales normes mondiales. Yadea a toujours mis l'accent sur la conception, la recherche et le développement des systèmes de sécurité de ses véhicules, et elle respecte des normes de qualité militaire dans la conception et la conceptualisation de ses produits.

Au-delà de la sécurité, Yadea possède cinq grands centres de R&D technologiques et a obtenu 763 brevets, dont 36 brevets d'invention. La marque est un leader du secteur dans les systèmes d'alimentation, les systèmes énergétiques, les systèmes intelligents et les technologies centrées sur l'humain, et elle a été la première à intégrer la technologie des batteries au graphène dans ses produits. Yadea a également mis en place un système complet de chaîne d'approvisionnement mondial. Elle a également instauré des partenariats avec 16 fournisseurs mondiaux de premier plan, dont Panasonic, Bayer et Berger et construit sept bases de production dans le monde. Les produits de Yadea sont exportés dans plus de 88 pays, et la société compte plus de 36 millions d'utilisateurs dans le monde entier.

À propos de Yadea

Depuis 23 ans, Yadea sème son rêve vert pour préserver l'environnement de la planète sur laquelle nous vivons. La vision de Yadea consiste à révolutionner l'industrie du transport avec une nouvelle génération de produits de voyage sans émissions.

