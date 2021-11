Yadea brilha na EICMA 2021 com seus mais novos produtos e tecnologias

"Estamos muito satisfeitos que a EICMA tenha retornado em 2021 após o cancelamento da edição de 2020 devido à COVID-19. A Yadea está muito feliz em expor nossa gama completa de produtos, incluindo nossos mais novos produtos e tecnologias, no evento mais influente do setor", disse Aska Zeng, gerente geral da Yadea.

A estrela do show é o novo e versátil veículo elétrico de duas rodas Y1S da Yadea, que foi lançado no início deste mês. Desenvolvido especificamente para empresas, o projeto adaptável do Y1S atende às necessidades de diversas aplicações comerciais. O primeiro lote do Y1S estará disponível na Itália em breve e será distribuído pelo Padana Sviluppo Group, parceiro da Yadea na Itália.

O e-moped inteligente conta com uma série de recursos que aumentam a conveniência, desde duas baterias que podem ser carregadas diretamente ou desacopladas para carregamento ao sistema inteligente de gerenciamento de bateria, que aumenta a segurança e a durabilidade.

Além disso, a Yadea está apresentando sua principal linha de produtos, incluindo o Yadea G5, que conta com design e cores elegantes e um sistema de desempenho de primeira linha; o C1S, com sua aparência ganhadora do prêmio Red Dot; bicicletas elétricas voltadas para o lazer, como a YS500, equipada com um motor centralizado; patinetes elétricos para transporte urbano de curta distância, com destaque para o KS5, lançado na Amazon na América do Norte em abril, e o KS3, ainda a ser lançado; além de outros produtos de última geração, que podem atender às várias necessidades de locomoção dos consumidores emergentes da mobilidade elétrica do mundo todo.

Como uma empresa que se orgulha de seu departamento técnico de P&D, a Yadea, com suas mais recentes tecnologias de veículos elétricos de duas rodas também está causando burburinho no evento. Seu novo dispositivo de carregamento sem fio possibilita carregamento elétrico conveniente. A tecnologia de carregamento superrápido da Yadea é outro destaque. Utilizando tecnologias de nível automotivo, os veículos elétricos de duas rodas podem ser carregados até 80% em apenas 20 minutos.

Também na mira dos holofotes está o serviço de troca de bateria da Yadea. Tecnologia adotada desenvolvida pela Gogoro Network, o serviço permite que os motoristas recarreguem suas baterias em segundos em qualquer lugar e percorram trechos ainda mais longos em cada viagem.

"A receptividade de nossos produtos e tecnologias na EICMA 2021 reforça o foco da Yadea em oferecer vários tipos de produtos e soluções avançados e também a busca contínua da Yadea pela melhoria dos recursos de P&D, com o objetivo principal de oferecer aos usuários uma experiência de mobilidade aperfeiçoada. Nossa estratégia de internacionalização da marca está em andamento, e isso é só o começo. Quanto ao futuro, expandiremos ainda mais nosso alcance à medida que ajudarmos mais pessoas a 'eletrificar sua vida' e a inspirar um movimento para criar soluções de mobilidade mais ecológicas", disse Zeng.

A Yadea é líder global no desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos de duas rodas, incluindo motocicletas elétricas, scooters elétricas, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. Até hoje, a Yadea vendeu produtos para 50 milhões de usuários em mais de 80 países e conta com uma rede de mais de 35 mil varejistas em todo o mundo. Com a missão de ajudar as pessoas a "eletrificar sua vida", a Yadea continua a investir em P&D, produção e expansão mundial para construir um futuro compartilhado e sustentável para a humanidade.

