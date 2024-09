Yadea dévoile des deux-roues électriques avancés à l'IFA Berlin 2024, établissant la norme en matière de mobilité durable.

BERLIN, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 6 au 10 septembre, le salon technologique international Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) a ouvert ses portes à Berlin, en Allemagne. Coïncidant avec le 100e anniversaire de l'IFA, Yadea, la plus grande marque de deux-roues électriques au monde, fait une nouvelle apparition avec ses vélos électriques phares, ses scooters électriques et sa technologie de pointe en matière d'éco-conduite, impressionnant les visiteurs et l'industrie par la forte présence de sa marque et l'innovation de ses produits.

Au salon, Yadea a présenté ses scooters de haute qualité au stand 2.2-310, notamment les modèles ElitePrime, EliteMax, Artist et KS6 Pro, qui sont tous idéaux pour se déplacer en ville et incarnent un mode de vie durable et respectueux de l'environnement. Il convient de mentionner que le modèle ElitePrime est équipé d'un système avancé d'absorption des chocs et d'une puissance maximale de 1 500 W, ce qui permet d'offrir une conduite rapide et souple. En outre, ses pneus tubeless auto-cicatrisants peuvent être rapidement remplis avec la technologie auto-cicatrisante pour des réparations sans faille en cas de dommages causés par un clou.

Un autre modèle de vélo électrique qui se distingue est le Trooper01, tout aussi impressionnant. Équipé d'un moteur de 250 W, le Trooper01 est doté d'une double suspension et de pneus larges pour une meilleure tenue de route, et son design de moto rétro a gagné en popularité auprès des jeunes utilisateurs internationaux. En outre, il a été testé et certifié par le prestigieux laboratoire TUV SUD, conformément à la norme de sécurité EN15194, ce qui en fait un vélo électrique très fiable pour le marché européen.

Cette année, la participation de Yadea à l'IFA va au-delà de la simple exposition de ses derniers produits. La marque utilise l'événement comme une plateforme stratégique pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration commerciale. En favorisant les relations avec les distributeurs et les détaillants internationaux, Yadea entend s'imposer comme un acteur de premier plan dans le secteur de la mobilité durable.

Yadea continue de dominer le marché des deux-roues électriques et a occupé la première place des ventes pendant sept années consécutives. Tous les produits exposés répondent aux normes strictes de certification européenne et l'entreprise est reconnue pour son innovation dans le domaine de la mobilité verte, avec plus de 1 900 brevets, deux laboratoires nationaux CNAS et six centres de recherche et développement. L'expansion stratégique mondiale de Yadea est également soutenue par ses huit bases de production, dont des installations clés en Indonésie et au Viêt Nam, qui servent sa présence internationale croissante.

Alors que la demande mondiale en matière de transport durable augmente, l'engagement de Yadea en faveur de la mobilité verte reste au premier plan de sa mission. Grâce à sa technologie pionnière et à sa volonté de réduire les émissions de carbone, l'entreprise continue de prendre des mesures importantes pour un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499791/IFA_Berlin_2024.jpg