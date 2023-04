Yadea Participa da Canton Fair com seus produtos Red Dot Award, Entrando no Mercado de Motocicletas Elétricas de Rua

CANTÃO, China, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Yadea (01585: HK) foi convidada a participar da 133ª Canton Fair em 15 de abril e estará localizada no Hall 12.1B19-22, C10-11. Conhecida por uma das maiores exposições comerciais internacionais abrangentes do mundo, a Canton Fair é realizada há mais de 60 anos e tem cooperação de dez anos com a Yadea. Como fabricante líder de veículos elétricos de duas rodas, a Yadea exibirá sua linha completa de produtos, incluindo motocicletas elétricas, patinetes elétricos e bicicletas elétricas, comprometida com o desenvolvimento de tecnologia verde e mobilidade elétrica sustentável.

O produto mais atraente na Canton Fair é a Yadea KEENESS, a primeira motocicleta elétrica de rua de alto desempenho que pode acelerar de 0 a 50km/h em apenas 3 segundos com uma velocidade máxima de 100 km/h. Ela ganhou em 2023 o Red Dot Award por seu design inovador e preciso e proteção ambiental elétrica, marcando o avanço da Yadea no negócio de novas energias nos transportes.

Além disso, a Yadea também apresentará seu mais recente produto – Yadea Scooter ElitePrime, que se posiciona como um SUV urbano entre as scooters e está prestes a lançar uma campanha global de crowdfunding na plataforma Indiegogo em 18 de abril. Adota tecnologia inovadora da indústria aeroespacial, com seus amortecedores cantilever dianteiros e traseiros equipados com um motor síncrono de ímã permanente (PMS) e LDC de 1500 W e pneus sem câmara MPN autorreparáveis de 25 centímetros. Além disso, a ElitePrime participará da AsiaWorld-Expo em Hong Kong, de 11 de abril à 14 de abril. Vale a pena notar que a Yadea também divulgará seu Fierider em maio.

"Uma jornada maravilhosa para usuários globais", "eletrifique sua vida". Dizem que a Yadea oferecerá às pessoas insights e oportunidades valiosas para desenvolver soluções de negócios e, para mais detalhes sobre as tecnologias de ponta, você deve visitar o estande da Yadea (12.1B19-22, C10 -11).

Sobre a Yadea

Yadea (01585.HK) é a marca líder mundial em veículos elétricos de duas rodas, com suas 7 bases de fabricação próprias e operadas, fornecendo produção confiável em larga escala. Também forneceu os melhores produtos e serviços para 70 milhões de usuários e construiu uma rede de mais de 40.000 revendedores em todo o mundo. Com o slogan "Eletricidade Para a Sua Vida", a Yadea continuará a se focar na inovação tecnológica verde para oferecer soluções superiores de mobilidade eletrônica.

