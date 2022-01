Yadea promet de continuer d'« électrifier votre vie » en 2022 avec ses technologies vertes innovantes

« Avec une demande de deux-roues électriques qui devrait dépasser celle des véhicules traditionnels à essence d'ici trois à cinq ans, le moment est venu d'exploiter la puissance de l'innovation, d'aider les consommateurs à améliorer leur technologie de transport et de créer ensemble une planète plus verte, » a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

En tant que pionnier du deux-roues électrique, Yadea a toujours été à la pointe de la technologie des solutions de transport durables. Sa gamme complète de produits comprend des véhicules électriques pour différents besoins de transport, notamment des scooters électriques, des motos électriques, des vélos électriques pour les déplacements de loisirs et des trottinettes électriques pour les déplacements urbains. Au-delà des trajets quotidiens, Yadea est entré sur le marché des scooters électriques avec le Y1S, qui a fait ses débuts au salon EICMA à Milan en novembre dernier.

Tous les véhicules de Yadea sont le reflet de l'engagement continu de l'entreprise à améliorer ses technologies avec une R&D continue. Avec un budget de R&D de 150 millions de dollars en 2021 et une équipe de 1 000 chercheurs d'élite, Yadea investit plus dans la R&D que toute autre marque du marché. L'entreprise est la seule du secteur avec deux laboratoires certifiés par le CNAS et compte six centres de R&D de pointe et 788 brevets nationaux (dont 25 brevets d'invention).

Cette force en R&D a permis à Yadea d'introduire sans cesse de nouvelles améliorations pour une conduite plus intelligente et plus confortable, notamment un moteur puissant capable d'atteindre les 100 km/h, une autonomie de batterie prolongée de 100 km sur certains modèles, un BMS indépendant avec recharge super-rapide et technologie de recharge sans fil, et un service d'échange de batterie.

Reconnaissant la nécessité de fournir des solutions de mobilité électrique de haute qualité et adaptées, Yadea dispose également des capacités de production les plus complètes et les plus performantes du secteur avec huit centres de production dans le monde entier. L'entreprise entretient des normes de contrôle qualité rigoureuses pour ses produits : en 2015, Yadea a développé la norme « Platinum Quality » avant de passer à la norme « Radiant Diamond Quality » en 2018. En outre, Yadea est la première marque de deux-roues électriques à avoir obtenu le marquage CE de l'UE, l'EMARK et d'autres certifications de qualité d'envergures internationales. Certaines pièces répondent même aux normes de qualité automobile et aéronautique.

Depuis 20 ans, Yadea a recours à la communication, à la collaboration et aux technologies vertes pour construire un avenir plus durable et connecté. À ce jour, les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes de pétrole et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Alors qu'elle se tourne vers l'avenir, Yadea s'est engagée à continuer à promouvoir des innovations écologiques et à libérer la puissance de millions de changements quotidiens pour électrifier des vies sur la planète.

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des scooters électriques, des vélos électriques et des trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

