Yahsat annonce la nomination de Sulaiman Al Ali au poste de directeur commercial de Yahsat pour conduire la prochaine phase de croissance de YahClick et Thuraya

Sulaiman Al Ali assumera ce rôle après le départ de Farhad Khan qui a occupé le poste de directeur commercial de Yahsat pendant les six dernières années. M. Khan a été l'un des principaux promoteurs de l'expansion de l'activité YahClick du Groupe sur les marchés existants et nouveaux.

M. Al Ali fait partie du groupe Yahsat depuis 2014, initialement en tant que directeur au sein du secteur Yahsat Government Solutions, avant d'assumer le rôle de directeur général adjoint de Thuraya en 2019, puis de son directeur général en 2021. En tant que PDG de Thuraya, M. Al Ali a joué un rôle déterminant dans la conduite de l'excellence opérationnelle et la fourniture de solutions nouvelles et innovantes aux clients dans un environnement post-pandémique, ainsi que dans l'établissement d'une plate-forme pour une forte croissance future.

La nomination de M. Al Ali s'inscrit dans l'engagement de Yahsat à maximiser la force combinée de son large éventail de technologies, de services et de capacités afin d'offrir une plus grande valeur et une plus grande innovation à ses clients à travers le monde.

Commentant l'annonce, M. Ali Al Hashemi, PDG du groupe Yahsat, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer la nomination de Sulaiman Al Ali au poste de directeur commercial de Yahsat. Le nouveau poste de M. Al Ali et son portefeuille élargi reflètent ses contributions exceptionnelles à travers le groupe et nous permettront d'étendre et de faire progresser nos solutions clients en exploitant efficacement les qualités distinctes et complémentaires offertes par nos activités fixes et mobiles et nos plateformes technologiques. En mon nom et au nom de l'équipe dirigeante, je profite de cette occasion pour remercier Farhad pour ses services et sa prestation sans faille à Yahsat et YahClick et lui souhaite beaucoup de succès dans ses futures entreprises. »

Sulaiman Al Ali, directeur commercial de Yahsat, a ajouté : « Je suis très honoré d'avoir été nommé directeur commercial de Yahsat. Je m'engage à combiner les forces collectives de notre entreprise afin d'amplifier la valeur que nous pouvons offrir à nos clients et partenaires. Yahsat est idéalement placé pour répondre aux problèmes complexes auxquels sont confrontés nos clients en leur offrant un guichet unique hautement équipé où ils peuvent satisfaire leurs différents besoins en matière de communications par satellite. Nous sommes impatients d'exploiter l'esprit d'innovation qui anime l'activité commerciale de Yahsat afin de fournir un niveau de service inégalé à nos clients. »

À propos d'Al Yah Satellite Communications Company PJSC

Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat) est une société publique cotée à la Bourse d'Abu Dhabi (ADX) et une filiale de Mubadala Investment Company PJSC. Elle offre des services satellitaires multi-missions dans plus de 150 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et en Australasie.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.yahsat.com ; Suivez-nous sur Twitter : @YahsatOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851527/Yahsat_Chief_Commercial_Officer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1851528/Yahsat_Logo.jpg

SOURCE Al Yah Satellite Communications Company PJSC