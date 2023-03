Yalla Xash a annoncé un accord avec Hub2 pour étendre ses services de transfert d'argent de l'Amérique du Nord à l'Afrique de l'Ouest.

TORONTO, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Yalla Xash, un service de transfert d'argent, est ravi de faire part de son nouveau partenariat avec Hub2, une société de paiement spécialisée dans les envois de fonds africains.

Ce partenariat étend les services de Yalla Xash depuis l'Amérique du Nord au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, au Mali, à la Guinée, au Bénin et au Togo.

L'accord permettra à Yalla Xash de tirer parti du vaste réseau de partenaires et d'agents de Hub2 en Afrique et de faciliter des transferts d'argent plus rapides, plus sûrs et plus abordables pour les clients souhaitant envoyer de l'argent en Afrique de l'Ouest. Les clients de Yalla Xash bénéficieront également de la commodité des partenaires de Hub2 pour le déboursement des portefeuilles mobiles, notamment Orange Money, Free et MTN, qui sont largement utilisés dans la région.

« Nous sommes ravis de nous associer à Hub2 et d'étendre nos services de transfert d'argent à de nouveaux corridors entre les États-Unis et l'Afrique de l'Ouest », a déclaré Emir Lalouche, PDG de Yalla Xash. « Ce partenariat reflète notre engagement à fournir à nos clients des solutions financières (fiables) et pratiques, et nous sommes impatients de travailler avec Hub2 pour atteindre cet objectif. »

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans la stratégie de Yalla Xash visant à étendre sa présence dans le domaine des services financiers et à atteindre de nouveaux clients en provenance d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et d'Afrique de l'Ouest. La société a connu une croissance importante ces dernières années, grâce à sa volonté de fournir des solutions financières innovantes et fiables.

Yalla Xash est une start-up de services financiers qui propose une gamme de produits et de services, notamment des transferts d'argent et des recharges de crédit mobile. Grâce à un solide réseau de partenaires et d'agents, Yalla Xash s'engage à fournir des solutions financières fiables et pratiques à ses clients dans le monde entier.

Hub2 est une société de transfert d'argent spécialisée dans les envois de fonds et les paiements en Afrique. Disposant d'un vaste réseau de partenaires et d'agents, Hub2 s'engage à fournir des services de transfert d'argent rapides, sécurisés et abordables depuis les États-Unis vers l'Afrique.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Yalla Xash, Nom : Emir Lallouche, E-mail : [email protected] ; Hub2, Nom : Ashley Alex Gauzere, E-mail : [email protected]

