Yanolja obtient un nouveau financement de 1,7 milliard de dollars de SoftBank Vision Fund 2

- Ce nouveau financement permettra de renforcer les capacités technologiques et de continuer à mener la transformation numérique de l'industrie internationale du voyage et de l'hôtellerie

SÉOUL, Corée du Sud, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Yanolja (dont le PDG et fondateur est LEE Su Jin), la principale plateforme consacrée aux voyages et aux loisirs de Corée du Sud, a obtenu un tour d'investissement de 1,7 milliard de dollars par l'investisseur unique SoftBank Vision Fund 2*, l'un des plus grands fonds d'investissement spécialisés dans la technologie au monde.

En utilisant les technologies IdO, l'IA, le big data et le blockchain, Yanolja a accéléré la transformation numérique de l'industrie internationale du voyage et de l'hôtellerie grâce à sa plateforme innovante basée sur cloud. Yanolja fournit un service d'application avancée pour la réservation de voyages comprenant l'hébergement, les loisirs, le transport et la restauration, et est devenue l'une des licornes du secteur du voyage à la croissance la plus rapide à travers le monde.

En Corée du Sud, Yanolja a été le fer de lance de la numérisation du secteur des voyages nationaux grâce à sa stratégie de « Travel Super App », tandis qu'à l'échelle mondiale, la société s'est concentrée sur la croissance et l'expansion de ses activités de solutions d'accueil basées sur cloud. En dépit de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné un déclin significatif des entreprises de voyage dans le monde, Yanolja a enregistré une croissance nette et une augmentation du bénéfice d'exploitation l'année dernière, établissant ainsi une base solide pour une croissance durable.

L'investissement permettra à Yanolja, qui est déjà la première « super application » de voyage en Corée du Sud et la première entreprise mondiale de solutions sur cloud pour le voyage, de se développer et de continuer à mener la transformation numérique de l'industrie internationale du voyage et de l'hôtellerie, estimée à 3 000 milliards de dollars. Yanolja prévoit d'utiliser le financement pour investir dans le développement de technologies innovantes et pour étendre ses offres technologiques sur de nouveaux marchés. Plus particulièrement, Yanolja prévoit de construire et d'exploiter une plateforme de voyage mondiale (GTP) plus avancée en mettant à niveau et en améliorant ses solutions automatisées utilisant l'intelligence artificielle et les offres personnalisées basées sur le big data.

« Propulsé par l'IA, nous pensons que Yanolja est un leader dans la transformation de l'industrie du voyage et des loisirs en Corée du Sud grâce à son approche Travel Super App », a déclaré Greg Moon, associé directeur chez SoftBank Investment Advisers. « Nous sommes ravis de nous associer à Lee Su Jin et à l'équipe de Yanolja dans leur quête d'expansion sur de nouveaux marchés et d'innovation accrue dans le secteur des voyages et des loisirs. »

LEE Su Jin, PDG de Yanolja, a déclaré : « Je suis ravi que Yanolja, avec SoftBank Vision Fund 2, puissent ensemble poursuivre et réaliser notre objectif de rendre les marchés internationaux du voyage et de l'hôtellerie hyper-connectés grâce à la technologie. Nous allons accélérer la transformation numérique de ce secteur en tant que leader mondial de l'hospitalité Tech Company et de la Travel Super App, en exploitant pleinement nos capacités technologiques uniques. »

À propos de Yanolja

Yanolja est la première agence de voyages en ligne à la croissance la plus rapide et la seule « licorne » parmi les entreprises du secteur du voyage en Corée du Sud. Dans le domaine des platesformes, en tant que « Super App », Yanolja fournit tous les services de voyage, y compris l'hébergement, les loisirs et le transport. Yanolja est désormais aussi l'un des 2 meilleurs fournisseurs internationaux de PMS en utilisant efficacement les technologies IdO, l'IA, le big data et le blockchain. Il a intégré l'ensemble des opérations hôtelières, couvrant du front office au back office. Yanolja connecte la chaîne de valeur B2B2C de l'industrie hôtelière internationale avec un réseau à guichet unique et l'intègre dans une seule plateforme.

*A la date de ce communiqué de presse, SoftBank Group Corp. a fait des contributions en capital pour permettre des investissements par SoftBank Vision Fund 2 (« SVF 2 ») dans certaines sociétés du portefeuille. Les informations incluses dans le présent document sont fournies à titre d'information seulement et ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'intérêts de partenariat limité dans un fonds, y compris le SVF 2. SVF 2 n'a pas encore eu de clôture externe, et tout investisseur tiers potentiel recevra des informations supplémentaires liées à tout investissement de SVF 2 avant la clôture.

