Yara Birkeland, verdens første 100 % elektriske og autonome e-containerskib, fuldt drevet af et Leclanché-batterisystem, forbereder sig på kommerciel drift

Den emissionsfrie og sikre energiforsyning leveres af et 6,7 MWh batterisystem med integreret væskekøling for at sikre en optimal driftstemperatur. Leclanché Marine Rack System (MRS) sikrer optimal temperaturstyring af cellerne og deres permanent pålidelige drift over en driftslevetid på mindst 10 år. Desuden yder MRS topmoderne beskyttelse mod overophedning og et integreret brandsikringssystem, der er specielt designet og certificeret til at opfylde de maritime krav.

Yara Birkeland afsluttede sin jomfrurejse til Oslo i midten af november og sejlede derefter videre til Porsgrunn, Yara Internationals sydnorske produktionssted, en gødningsproducent og skibets ejer.

Leclanché leverede et 6,7 MWh batterisystem (der repræsenterer den samme energimængde som 130 Tesla model 3-batterier) til energiforsyning af det ca. 80 meter lange og 15 meter brede containerskib med en dødvægt på 3.120 tons eller 120 standardcontainere (TEU). Dette elektrisk drevne "grønne fartøj" vil operere med en marchhastighed på ca. 6 knob og en tophastighed på 13 knob.

"Yara søger konstant efter muligheder for at reducere deres klimafodaftryk og opfylde deres primære vision om at brødføde verden ansvarligt. At begive os ud i et teknisk udfordrende projekt som Yara Birkeland sammen med vores teknologipartner Kongsberg Maritime er som sådan en lille del af den store udfordring, vi som én ud af mange industrielle aktører er i gang med. Et nul emissionsfartøj, der bringer vores produkt fra produktion ud på markedet, viser, at det er muligt at yde et positivt bidrag til den nødvendige ændring i udledningen af klimagasser. "Hvor der er en vilje, er der en vej" er et ordsprog fra en af Yaras grundlæggere tilbage i begyndelsen af det 19. århundrede. Batteriteknologi fra Leclanché giver os et batteridrevet fartøj, der er opladet med elektricitet fra grøn hydroelektrisk energi. Dette er et bevidst skridt i en grøn retning og en opmuntring for andre til også at investere i fremtidige teknologier", siger Jon Sletten, projektejer, Yara Birkeland.

" Vi er meget stolte over at kunne bidrage til dette unikke projekts succes. Med vores batterisystem til Yara Birkeland bidrager Leclanche til lavere drivhusgasemissioner svarende til 40.000 kørsler med containerlastbil om året, for ikke at nævne forbedringer af trafiksikkerheden, støjreduktion og øget logistisk effektivitet", siger Anil Srivastava, administrerende direktør hos Leclanché. "De årlige driftsbesparelser på både brændstof og besætning, der anslås til op mod 90 %, gør autonome og batteridrevne skibe rentable i international handel. Kombineret med nye fremkomne teknologier og integrationen af alternative grønne brændstoffer, herunder ren brint, vil vi fortsat åbne nye muligheder for vores kunder, industrien og planeten."

Lithium-ion-batterisystem – fremstillet i Europa

Batterisystemet i Yara Birkeland, der er fremstillet i Schweiz, er udstyret med lithium-ion-celler, der produceres på Leclanchés automatiserede produktionsanlæg i Willstätt, Tyskland, og batterimoduler fremstillet i Schweiz. Cellerne med stor energitæthed kombineret med en lang livscyklus på 8.000 @ 80 % DoD, med driftstemperaturer på mellem -20 og +55° C, er kernen i batterisystemet. Dette Leclanché Marine Rack System består af 20 strenge med 51 moduler med 32 celler hver, hvilket giver i alt 32.640 celler. Batterisystemet har indbygget redundans med otte separate batterirum: Hvis flere strenge tømmes eller holder op med at virke, kan fartøjet stadig fortsætte driften.

Når det gælder batterisystemer til marineapplikationer, er effektiv beskyttelse mod overophedning uundværlig. For at forhindre brand på åbent hav udviklede Leclanché specielt det modulære DNV-GL-certificerede MRS. Hver batteristreng indeholder gas-og røgdetektorer, redundant termisk overvågning og et kølesystem for at forhindre overophedning og termiske hændelser. Skulle der på trods af alt dette opstå en termisk hændelse, træder brandslukningssystemet Fifi4Marine i funktion: Baseret på miljøvenligt skum afkøler og slukker det hurtigt og effektivt.

Nul emissioner takket være batteridriften

Når testperioden er afsluttet, vil Yara Birkeland navigere helt autonomt og transportere containerprodukter fra Yara Internationals produktionsanlæg i Herøya til havnen i Brevik. Yara International følger en nul-emissionsstrategi med den helt elektriske driftløsning: Skibets drift vil erstatte omkring 40.000 lastbilture om året og de dermed forbundne emissioner af NO X og CO 2 . Det reducerer også støj-og luftforurening i havn. Batterierne oplades automatisk med elektricitet fra vedvarende kilder.

"Leclanchés Marine Rack System giver 30 % større energitæthed og op til en 230 % længere livscyklus end konkurrerende systemer – ud over dets ry for at have det sikreste batterisystemdesign," siger Guillaume Clement, VP e-Marine, Leclanché. "Takket være Yara er den maritime industri gået ind i en ny æra, hvor bæredygtig skibsfart demonstreres som en bæredygtig løsning for et meget stort udvalg af skibe og virksomheder."

e-Marine hos Leclanché

Bæredygtighed er et vigtigt og seriøst forretningsmæssigt og kulturelt engagement for Leclanché. Alle virksomhedens produkter og bæredygtige produktionsmetoder gør det muligt at yde et vigtigt bidrag til e-mobilitetsbranchen og den globale energimæssige omstilling til bæredygtighed. Leclanché er en af de få leverandører af europæiske batterisystemer, der har sine egne fabrikker til celleproduktion og den komplette knowhow til at producere lithium-ion-celler af høj kvalitet - fra elektrokemi til batterihåndteringssoftware og en række batterisystemer. Systemerne anvendes bl.a. i stationære energilagringssystemer, tog, busser og skibe. e-Marine-sektoren er i øjeblikket Leclanchés hurtigst voksende forretningssegment. Virksomheden har allerede leveret batterisystemer til flere skibe med elektriske eller hybride fremdriftssystemer og har ordrer på mange flere. Blandt de vellykkede projekter er der "Ellen", en passager-og bilfærge, der har været i drift i den danske Østersø siden 2019 og, det er den helt elektrisk færge i daglig drift med den længste rækkevidde.

Om Leclanché

Med hovedkvarter i Schweiz er Leclanché SA en førende leverandør af energilagringsløsninger af høj kvalitet, designet til at accelerere vores skridt mod en ren energifremtid. Leclanchés historie og arv har sine rødder i over 100 års innovation inden for batterier og energilagring, og virksomheden er en betroet, global leverandør af løsninger inden for energilagring. Sammen med virksomhedens tradition for tysk ingeniørarbejde og schweizisk præcision og kvalitet gør dette forsat Leclanché til den foretrukne partner for både fornyere, etablerede selskaber og regeringer, der er pionerer inden for positive forandringer i, hvorledes energi produceres, distribueres og forbruges verden over. Energiovergangen drives primært af forandringer i administrationen af vores elektriske netværker og elektrificeringen af transport, og disse to slutmarkeder danner rygraden i vores strategi og forretningsmodel. Leclanché har en central position i sammenfaldet af elektrificeringen af transport og ændringerne i distributionsnetværket. Leclanché er organiseret i tre forretningsenheder: stationære lagerløsninger, e-transport-løsninger og systemer til specialbatterier. Leclanché er noteret på den schweiziske børs. (SIX: LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker-symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

