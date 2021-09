YARD FORCE étend sa gamme de produits en se lançant dans le domaine des robots de nettoyage domestique par le biais de la marque AMIRO

En outre, le modèle prend en charge la plateforme smart home Amazon Alexa et peut être géré à distance grâce à l'application AMIRO. Compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz, l'aspirateur peut être entièrement contrôlé sans fil et est équipé d'une grande batterie lithium-ion qui lui permet d'aspirer et de nettoyer jusqu'à 180 minutes.

« Le nouveau portefeuille de produits AMIRO R5 vise à proposer aux consommateurs les meilleures solutions pour créer une maison plus intelligente. Elle a également pour but d'offrir une expérience de nettoyage plus conviviale qui répond à tous les besoins de style de vie, que ce soit sur le plan du nettoyage que sur celui de l'aspiration, a déclaré Mariana Hall, directrice générale de SUMEC UK. Le robot dispose notamment d'un réservoir interchangeable qui lui permet de laver le sol automatiquement tout en offrant un nettoyage en trois étapes, ainsi que d'une capacité à déterminer un chemin de nettoyage plus efficace. Cette combinaison fait du R5 une solution de nettoyage des sols véritablement complète, aidant les utilisateurs à nettoyer et à ranger leur maison d'une façon efficace et sécurisée. »

Prix recommandé : 599 €

Disponibilité : Disponible exclusivement sur Amazon.de.

https://www.amazon.de/dp/B093BTDLPQ/

