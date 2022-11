YAROOMS franchit un cap dans le domaine des logiciels de gestion du lieu de travail pour aider ses clients à réduire les émissions de CO2

BUCAREST, Roumanie, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Grâce aux nouvelles fonctionnalités de suivi des émissions sur le lieu de travail ainsi qu'au tableau de bord dédié au carbone de YAROOMS, les entreprises qui se sont fixé comme objectif de réduire leurs émissions de CO 2 à zéro voient leur mission facilitée.

“YAROOMS - the workplace experience software helping organizations become carbon neutral”

YAROOMS, société de logiciels d'expérience sur le lieu de travail, s'est donné pour mission d'aider les organisations à atteindre la neutralité carbone. Lancée en 2010 à titre de système de réservation de salles de réunion, la société s'est depuis développée pour devenir une solution de premier plan en matière d'expérience sur le lieu de travail que de nombreuses organisations du monde entier utilisent aujourd'hui pour retrouver des lieux de travail sûrs, pérennes et conviviaux : cela va de la simple réservation d'un poste de travail aux flux de travail entièrement hybrides.

« En tant que plateforme mondiale d'expérience sur le lieu de travail, nous nous sommes toujours attachés à résoudre les défis du lieu de travail avec des solutions innovantes. Notre approche unique a aidé des centaines d'organisations à adopter le travail hybride pendant la pandémie, il est donc tout à fait naturel de continuer à innover pour soutenir les objectifs de durabilité à long terme de nos clients.

Le suivi des émissions de carbone liées au travail est la première pierre de ce qui deviendra une nouvelle classe de logiciels pour le lieu de travail, qui placent les objectifs en premier et donnent aux employés les moyens d'y contribuer activement », Dragoș Badea, PDG de YAROOMS.

Aujourd'hui, les fonctions de suivi des émissions de carbone développées par la société sont entièrement intégrées à la plateforme YAROOMS. Désormais, les personnes responsables du lieu de travail peuvent suivre de manière transparente et précise leurs émissions de CO 2 lorsqu'ils planifient leur travail, que ce soit à distance ou au bureau.

Les organisations et les chefs de bureaux ont accès à un tableau de bord des émissions de carbone en temps réel qui s'intègre aux systèmes de gestion des bâtiments ou qui peut être estimé sur la base des factures d'énergie. Il est ainsi plus facile de surveiller et de rapporter les émissions de CO 2 de scope 2 de chaque site (générées par les installations de bureau), ainsi que les émissions de scope 3 de l'entreprise (générées par les déplacements des employés et le travail à domicile).

Les clients peuvent ensuite utiliser le tableau de bord dédié aux émissions de carbone pour estimer l'utilisation future de chaque ressource du bureau (comme l'eau, l'électricité ou le gaz), comprendre leur empreinte carbone et suivre leurs progrès quant à la réduction de celle-ci.

La mise à jour du produit comprend également une fonction de pilotage automatique de l'IA qui peut allouer l'espace de bureau de la manière la plus efficace pour minimiser la consommation d'énergie et augmenter la satisfaction des employés.

YAROOMS fournit des solutions d'expérience sur le lieu de travail de premier ordre à des organisations dans plus de 50 pays, en se concentrant sur des marchés comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Italie. Parmi ses clients figurent des institutions financières, des autorités gouvernementales ou des établissements d'enseignement tels que l'université de Columbia, Dedalus, le National Health Service, AAA, Dr. Martens et Cerved.

