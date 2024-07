Yarooms lance Yarvis, l'assistant de travail alimenté par l'IA

BUCHAREST, Roumanie, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Yarooms, créateur du logiciel d'expérience sur le lieu de travail, lance une version bêta de Yarvis, l'assistant de lieu de travail alimenté par l'IA destiné à révolutionner les interactions des équipes avec leurs espaces de travail.

Yarvis incarne les dernières avancées en matière d'IA sur le lieu de travail et modifie la façon dont les équipes s'engagent dans leur environnement de travail. Il simplifie les tâches complexes de réservation et de planification, améliorant ainsi la connectivité et l'organisation sur le lieu de travail.

La version bêta de Yarvis est désormais disponible sur Microsoft Teams, et d'autres intégrations sont en cours. Il permet aux utilisateurs de gérer leur journée au bureau sans quitter l'interface familière de leur principale plateforme de communication. Cette innovation répond à la frustration commune de devoir jongler avec plusieurs applications, rendant le travail plus fluide et plus efficace.

En s'appuyant sur l'IA générative, Yarvis peut comprendre et répondre à diverses demandes en quelques secondes :

• Recherche d'espaces de travail disponibles selon des critères spécifiques.

• Fourniture d'informations détaillées sur les calendriers personnels ou d'équipe.

• Analyse des listes de réservations et réponse aux demandes de renseignements liées.

• L'application de divers filtres (tels que la date et le type d'espace) pour affiner les recherches de réservation.

• Réponse aux demandes d'aide afin de minimiser le temps passé par les utilisateurs à obtenir de l'aide.

La technologie de l'IA ouvre de nombreuses possibilités pour améliorer l'expérience des employés. Yarvis permet justement aux équipes de gagner un temps précieux et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, en gérant efficacement leur journée au bureau.

« Nous sommes heureux de lancer Yarvis et d'offrir à nos clients une interface de pointe pour leurs lieux de travail », a déclaré Dragos Badea, PDG de Yarooms. « À une époque où les gens ont pris l'habitude de poser des questions à l'IA presque quotidiennement, pourquoi ne pas l'utiliser sur votre lieu de travail ? Avec Yarvis, vos employés peuvent parler à leur lieu de travail, comme ils le feraient avec un ami. Ce n'est que le début de la façon dont l'IA peut révolutionner nos expériences sur le lieu de travail ».

« La force de Yarvis réside dans sa capacité à traiter facilement un large éventail de demandes. C'est un assistant polyvalent qui améliore l'efficacité du lieu de travail », ajoute Andra Ionita, Product Manager, Yarooms.

Pour plus d'informations sur Yarvis, consultez cette page.

À propos de Yarooms

Yarooms est une entreprise technologique roumaine et américaine qui crée une plateforme d'expérience professionnelle puissante et facile à utiliser depuis 2010. Leurs solutions de réservation de bureaux et de salles de réunion, de planification du travail, de suivi des émissions de carbone sur le lieu de travail et de gestion des visiteurs permettent aux entreprises de plus de 50 pays de bénéficier d'un lieu de travail de premier ordre. Parmi les clients se trouvent des institutions financières, des autorités gouvernementales ou des établissements d'enseignement tels que l'Université de Columbia, Dedalus, le Service national de santé, AAA, Dr. Martens et Cerved.