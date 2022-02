Yarooms présente la réception numérique, un système de gestion des visiteurs moderne, sécurisé et conforme

Ce système est conçu pour faire gagner du temps, rendre les milieux de travail conformes et faire en sorte que la réception de l'entreprise donne une première impression remarquable

BUCAREST, Roumanie, 12 février 2022 /PRNewswire/ -- Yarooms, principal fournisseur de solutions relatives à l'expérience en milieu de travail, lance la réception numérique, un système de gestion des visiteurs qui fournit aux visiteurs et aux employés un environnement sûr tout en conservant un contrôle total et une nette visibilité du lieu de travail.

En plus des fonctions de réservation de salles, de réservation de bureaux et de planification du travail, la nouvelle application de réception numérique intègre l'ensemble de l'expérience en milieu de travail et assure sécurité et conformité. L'application facilite le processus de pointage quotidien des employés et fournit également une expérience fluide aux visiteurs des locaux. Elle permet de confirmer leur arrivée, de leur faire remplir un questionnaire de sécurité et de signaler leur présence sans devoir appeler ou envoyer un message à la personne qui les attend.

« La réception numérique de Yarooms est la toute dernière fonctionnalité qui complète la solution relative à l'expérience en milieu de travail. Son déploiement était une priorité, car elle est importante pour nos clients. Nous ne perdons jamais de vue la sécurité et l'expérience des employés, et nous pensons que ce nouveau système est le bienvenu, car il permet de faire gagner du temps et de garder le contrôle et la visibilité nécessaires sur le milieu de travail », a déclaré Dragos Badea, fondateur et PDG de Yarooms.

La première impression doit marquer et perdurer, c'est pourquoi l'application de réception numérique est adaptée à l'image de marque; les clients peuvent personnaliser l'interface de l'application selon les directives de leur marque. Outre son aspect attrayant, la réception numérique résout un autre problème important : l'encombrement des zones de réception. L'application aide les entreprises à gérer l'afflux de personnes, le formulaire d'inscription numérique étant jusqu'à trois fois plus rapide que la méthode classique du papier et du crayon.

Cet outil contemporain sert de réception où qu'il soit installé, et pas seulement dans la zone d'accueil habituelle. Comme la pandémie de COVID-19 perdure, les entreprises ont besoin de solutions comme la réception numérique de Yarooms pour suivre l'évolution des procédures, tout en conservant la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre de nouvelles consignes selon les besoins.

À propos de Yarooms

Yarooms est une société de technologie roumaine qui crée depuis 2010 des logiciels de gestion du lieu de travail à la fois performants et simples d'utilisation. Ses solutions de réservation de bureaux, de réservation de salles de réunion, de planification du travail et de gestion des visiteurs aident les entreprises du monde entier à adopter le travail hybride et à assurer l'avenir de leurs lieux de travail. Yarooms est aujourd'hui au service d'entreprises dans plus de 65 pays.

