YAROOMS, une société SaaS fournissant des logiciels de gestion du lieu de travail, lève 2 millions d'euros lors de son premier tour d'investissement

BUCAREST, Roumanie, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Yarooms, une société SaaS fournissant des solutions de pointe en matière d'expérience sur le lieu de travail, a obtenu un financement de 2 millions d'euros pour poursuivre une nouvelle opportunité de marché et accélérer sa croissance. GapMinder est l'investisseur principal avec 1,6 million d'euros et SeedBlink est également un investisseur.

Yarooms est une entreprise technologique roumaine cofondée en 2010 par Dragos Badea, Emil Muhtu și Marcel Preda. La société crée des logiciels de gestion du lieu de travail à la fois puissants et faciles à utiliser, tels que des solutions pour la réservation de bureaux, la réservation de salles de réunion, la planification du travail hybride, la signalisation numérique et la gestion des visiteurs.

Yarooms dessert des entreprises dans plus de 50 pays, dont les marchés les plus importants sont les États-Unis, le Canada, l'Italie et le Royaume-Uni. La société compte des clients issus de différents secteurs, tels que les institutions financières, les autorités gouvernementales ou les établissements d'enseignement. Parmi les clients figurent l'université Columbia, Dedalus, le National Health Service, AAA, Dr. Martens, Cerved et Robalino.

« Pour prospérer dans le monde moderne, les lieux de travail doivent être plus que jamais centrés sur l'humain. Une forte culture de la collaboration, de la flexibilité et de l'autonomie des employés constituent la mission de Yarooms, qui aide les entreprises à promouvoir ces valeurs et à apporter de la liberté à leurs employés. Nous sommes flexibles et comprenons très bien notre secteur. C'est ce qui nous a permis d'innover et de créer des solutions qui aident nos clients à créer des expériences de pointe pour les employés, même dans les moments les plus difficiles, comme la pandémie de Covid. Alors que nous poursuivons les opportunités de marché nouvellement identifiées, nous cherchons à accélérer la croissance en élargissant l'équipe et son savoir-faire », a déclaré Dragoș Badea, PDG et cofondateur de Yarooms.

« Nous sommes convaincus que le travail hybride est la nouvelle normalité en ce qui concerne la façon d'utiliser le bureau, car les employeurs et les employés ont pris conscience des avantages de cette nouvelle façon de travailler ensemble. Yarooms est bien positionné sur ce nouveau marché avec un produit bien conçu, doublé d'un avantage de premier plan, et une équipe fantastique dotée de grandes capacités d'exécution. Nous sommes heureux de soutenir YAROOMS pour donner vie à leur nouvelle orientation et façonner l'avenir des lieux de travail modernes dans le monde entier », Cosmin Ochișor, partenaire GapMinder.

« Nous sommes ravis d'accueillir Yarooms dans notre portefeuille d'entreprises financées et de partager cette opportunité avec notre communauté d'investisseurs européens ! En regardant les résultats de Yarooms, l'équipe fondatrice a démontré qu'elle était à la fois résiliente et ambitieuse, et sa solution a donné d'excellents résultats pour une entreprise jusqu'ici amorcée », a déclaré Andrei Dudoiu, associé directeur chez SeedBlink.

SOURCE Yarooms