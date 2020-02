YCD gewinnt ersten Preis bei DailyDOOH Awards mit Flagship Microsoft Store in London, schafft Finalrunde bei Digital Signage Awards

AMSTERDAM, 13. Februar 2020 /PRNewswire/ -- YCD Multimedia, der weltweit führende Anbieter moderner Digital Signage-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen für seine Arbeit mit dem Flagship Microsoft Store in London in der Kategorie „Flagship Retail Store" mit dem renommierten DailyDOOH Award ausgezeichnet wurde. Bei den Digital Signage Awards wurde es in der Einzelhandelskategorie in die Finalrunde gewählt.

The Flagship Microsoft Store In London, photo credit: MICROSOFT (PRNewsfoto/YCD Multimedia)

Beide Preise werden von einem unabhängigen Expertengremium an herausragende Digital Signage-Projekte verliehen. Die Sieger bei den Digital Signage Awards werden im Rahmen der ISE2020-Show in Amsterdam bekanntgegeben.

YCD und Microsoft Store bauen seit 2009 gemeinsam das wirkungsvollste globale Digital Signage-Netzwerk auf. Die Implementierung quer durch alle Microsoft Stores umfasst eine große Mehrdisplay-„Leinwand" mit Videowänden und LEDs, die wie ein einzelnes System gesteuert wird.

YCDs Cnario-Suite beinhaltet ausgeklügelte Funktionen für Content Management, Distribution und Playback, die den Kunden ein unverwechselbares, immersives Microsoft Store-Erlebnis bieten. Die Lösung von YCD integriert zahlreiche Microsoft-Technologien wie Windows zur Leistungsoptimierung und Azure für Content Hosting, Framing und Rendering. Der im Juli 2019 eingeweihte Flagship Microsoft Store in London ist mit 16 synchron arbeitenden LEDs mit extrem hoher Auflösung ausgestattet. Der Kunde kann jedes Displays einzeln oder alle zusammen als einzelne „Leinwand" behandeln

„Wir nehmen diese Preise mit Stolz entgegen. Wenn Innovation auf Kreativität trifft, entstehen wirkungsvolle erfahrbare Räume. Die Implementierung von YCDs Cnario-Software für softwarebasiertes Pixel-Mapping im Microsoft Store vereinfacht den Prozess von Content-Erstellung bis Content-Verbreitung und Wiedergabe. Dadurch werden die Betriebskosten gesenkt und die Bearbeitungszeit verkürzt. In Microsofts innovativen Stores ist Pixel Perfect-Content in extrem hoher Auflösung über die gesamte Leinwand hinweg synchronisiert. Dies beinhaltet Videos, Alphaanimation, Bildern, HTML5 und weitere Medienformate auf mehreren Ebenen. Wir sind sehr dankbar für diese Auszeichnungen und widmen sie zu allererst dem Microsoft Store." Kommentar von Sam Losar, YCD CEO.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1090105/Microsoft_Store_London.jpg

