Yealink dévoile le casque Bluetooth BH7X, la nouvelle norme pour le travail hybride

XIAMEN, Chine, 16 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Yealink (code boursier : 300628), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication et de collaboration d'entreprise, a organisé une démonstration en ligne pour présenter les nouveaux casques Bluetooth de la série BH7X le 12 janvier, dont l'oreillette Bluetooth BH71, spécialement conçue pour le travail hybride, le casque Bluetooth classique BH72 pour un usage quotidien et le casque Bluetooth premium BH76, avec des capacités exceptionnelles de réduction active du bruit (ANC).

Yealink BH7X Hybrid Generation Bluetooth Headsets

Au cours des démonstrations, Yealink a montré au monde entier comment la qualité sonore cristalline, le design élégant et la collaboration fluide avec les appareils et les plateformes de communication unifiée (UC) offrent une expérience intuitive aux travailleurs hybrides dans l'ère post-pandémique. Ils peuvent profiter de performances fiables au quotidien, face aux défis des différents environnements, du port prolongé des casques et de l'interconnexion entre plusieurs dispositifs.

Conçu pour le travail hybride, les casques de la série BH7X de Yealink sont équipés d'une batterie aux performances exceptionnelles : 35 heures d'autonomie de conversation pour les modèles BH72 et BH76, et 30 heures d'autonomie de conversation pour les modèles BH71.

Yealink a également lancé récemment la powerstation et la station de travail UC innovantes pour simplifier les postes de travail et redéfinir la collaboration personnelle sur divers appareils et plateformes. Grâce à une intégration simple dans les principales plateformes de communications unifiées, Yealink fait progresser les communications et la collaboration entre les appareils dans l'ère post-pandémique.

Yealink BH71

Le modèle Yealink BH71 offre plus que de simples communications sans fil et une réduction du bruit. Grâce à l'annulation du bruit par un réseau de 4 microphones, il réduit le bruit de fond jusqu'à 90 %. Il est équipé d'un crochet auriculaire réglable. Il ne pèse que 18 g, ce qui permet de le porter confortablement.

Quelle que soit la distance à parcourir, les utilisateurs n'ont pas besoin de rester branchés : le modèle BH71 offre jusqu'à 10 heures d'autonomie en conversation, plus 20 heures supplémentaires avec le boîtier de charge. Sa légèreté, 50 g seulement, le rend facile à transporter, ce qui permet de collaborer et de communiquer partout où vous allez.

La technologie de réduction du bruit révolutionnaire, combinée à ses caractéristiques durables, fait de ce produit un outil parfait pour les personnes en déplacement qui souhaitent bénéficier d'une expérience confortable et fiable lors de leurs voyages.

Yealink BH76 & BH72

Les casques Yealink BH76 et BH72 sont pionniers dans leurs capacités POC (point de collaboration) et ANC (disponible uniquement pour le modèle BH76), permettant aux utilisateurs de se concentrer sur les communications et de collaborer davantage.

Le nouveau design incorpore la technologie Acoustic Shield pour générer un environnement sonore optimal en diminuant le bruit de fond jusqu'à 90 % grâce à son microphone d'annulation du bruit.

Son autonomie de 35 heures permet d'optimiser les conversations et les collaborations des employés afin qu'ils ne soient jamais préoccupés. Pour plus de commodité et de confort, le casque est doté d'un bras de microphone rétractable qui permet aux utilisateurs de le régler facilement.

Où que les employés aillent, les modèles BH76/72 leur offriront une qualité sonore inégalée et seront confortables à porter.

Rester concentré

Cette gamme de casques offre aux utilisateurs une expérience intuitive, une qualité de son cristalline, un design élégant et une longue autonomie de la batterie. De plus, les casques Bluetooth Yealink BH7X sont compatibles avec les principales plateformes de communications unifiées, notamment Microsoft Teams et ZOOM, pour offrir une expérience de collaboration personnelle plus fluide.

Que ce soit au bureau ou en déplacement, les casques Bluetooth de la série BH7X de Yealink offrent une qualité sonore et un confort inégalés pour que les employés restent connectés et concentrés.

Alors, pourquoi attendre ? Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle gamme de casques Bluetooth BH7X de Yealink et commencez votre voyage vers l'avenir des communications et de la collaboration !

À propos de Yealink Inc.

Yealink (code boursier : 300628) est une marque mondiale spécialisée dans les solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration avec la meilleure des qualités, une technologie innovante et conviviale. Yealink, qui est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe dans le top 5 des fournisseurs de visioconférence (selon le rapport « IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021 »), et occupe la première place des parts de marché mondiales des expéditions de téléphones SIP (selon le rapport « Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Report, Frost & Sullivan, 2020 »). Pour en savoir plus ou pour devenir partenaire de Yealink, veuillez consulter le site suivant : www.yealink.com.

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1983117/1200x628__2.jpg

SOURCE Yealink