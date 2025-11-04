Yealink lance ses nouvelles séries T7/T8 de téléphones SIP : une redéfinition des espaces de travail intelligents, sécurisés et rationalisés pour l'ère hybride

XIAMEN, Chine, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le travail hybride continue de remodeler les communications d'entreprise à l'échelle mondiale, les professionnels exigent des outils plus intelligents, une protection plus forte et des expériences plus fluides. Première marque mondiale de téléphones SIP depuis huit ans (source : Frost & Sullivan), Yealink est une fois de plus à la pointe de l'évolution avec la sortie de sa gamme de téléphones SIP de nouvelle génération, les séries T7 et T8, placées sous le thème de l'intelligence.

Intelligence de l'espace de travail : une conception plus intelligente pour des bureaux modernes

Ciblant différents niveaux d'usage professionnel et conçue pour les utilisateurs de milieu de gamme, la série T7 propose un design raffiné, un écran en couleur et le niveau d'intelligence essentiel pour la communication quotidienne. La série T8, pensée pour les utilisateurs haut de gamme, va encore plus loin dans la performance grâce à sa technologie avancée d'annulation du bruit par IA, à son bouton d'urgence et à ses matériaux antimicrobiens, ainsi qu'à son élégant design à charnières invisibles.

Les deux séries sont équipées d'un bouclier acoustique optimisé et de puissants haut-parleurs de 3 W garantissant des conversations d'une clarté cristalline dans des environnements dynamiques. Le développement durable reste au centre de l'innovation de Yealink, qui présente tous ses modèles dans un emballage écologique et les dote de modes d'économie d'énergie. Les matériaux recyclés après consommation utilisés pour la fabrication des prestigieuses séries T87W et T88 contribuent à réduire de manière significative les déchets de plastique et l'empreinte carbone.

Sécurisation de l'espace de travail : trois anneaux de protection des téléphones IP

La sécurité est au cœur des séries T7/T8. Construits sur la base des « Trois anneaux de sécurité » du téléphone IP de Yealink, les téléphones offrent une protection multicouche qui couvre l'ensemble des appareils, des réseaux et des données :

L' anneau central assure l'intégrité de l'appareil par un environnement d'exécution fiable (TEE) et une gestion sécurisée des clés.

assure l'intégrité de l'appareil par un et une gestion sécurisée des clés. L' anneau de protection préserve les connexions réseau contre les intrusions et les accès non autorisés grâce à l'authentification 802.1X , qui permet de conserver la résilience et la stabilité des communications d'entreprise.

préserve les connexions réseau contre les intrusions et les accès non autorisés grâce à l'authentification , qui permet de conserver la résilience et la stabilité des communications d'entreprise. L'anneau de sécurité protège la transmission des données par chiffrement TLS 1.3+ afin de sécuriser la signalisation, les contenus multimédias et les données en mouvement et au repos des utilisateurs.

Associées au système de gestion des clés de bout en bout de Yealink, ces défenses forment une architecture de sécurité robuste et évolutive qui aide les organisations et entreprises à maintenir dans le monde entier les niveaux nécessaires de conformité, de confidentialité et de confiance.

Rationalisation de l'espace de travail : simplification, connexion et souplesse

Compatible avec le Wi-Fi 6 (disponible sur les modèles T7-W et tous les modèles T8) et le Bluetooth 5.0, la nouvelle série assure une connectivité tout en souplesse et un couplage fluide des périphériques. La série T8 est également pourvue du mode Appareil, qui permet de connecter le téléphone de bureau à un ordinateur portable en utilisant simplement un câble USB-C, sans avoir besoin de changer de plateforme : la garantie d'un flux de travail transparent et unifié pour tous les utilisateurs.

Solutions sectorielles : donner du pouvoir à chaque scénario

Les séries T7/T8 répondent aux exigences de plus de neuf secteurs et de dizaines de scénarios professionnels, des bureaux de direction aux centres d'appels, en passant par les réceptions et les bureaux ouverts, pour aider les professionnels à communiquer de manière plus intelligente, plus sûre et plus rapide.

Avec les séries T7/T8, Yealink redéfinit la communication d'entreprise pour l'ère hybride, en combinant design intelligent, architecture sécurisée et expérience rationalisée afin de construire une véritable « zone intelligente » connectée où technologie, confiance et durabilité se rencontrent.

À propos de Yealink

Yealink (300628.SZ) est un leader mondial des solutions de visioconférence, de communication vocale et de collaboration. Yealink est reconnu comme l'un des trois premiers fournisseurs de matériel de visioconférence et la première marque mondiale de téléphones SIP, présente dans plus de 140 pays et régions.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.yealink.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808178/image.jpg