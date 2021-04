Yeastar célèbre 15 ans d'amélioration et de transformation des communications des PME

XIAMEN, Chine et DALLAS, 1er avril 2021 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), le premier fournisseur mondial de systèmes PBX pour PME, est fier de célébrer son 15e anniversaire, perpétuant une longue tradition d'amélioration et de transformation des communications d'entreprise. Devenu un leader du secteur, Yeastar est maintenant prêt à mettre les voiles pour sa prochaine aventure ambitieuse, visant à permettre une transformation numérique réussie pour les PME et à les aider à en tirer le plus d'avantages durables.

De 2006 à aujourd'hui, Yeastar a établi un réseau mondial de partenaires dans plus de 100 pays, fournissant les meilleures solutions de communication à plus de 200 000 entreprises. Yeastar a été récompensée et reconnue par TMCnet, Eastern Management Group, Funkchau, etc. pour l'excellence de ses produits et de ses performances commerciales. Tous ces éléments sont le reflet de la passion et de l'engagement de Yeastar à répondre aux besoins des clients en constante évolution et à prospérer avec ses partenaires.

L'année dernière, Yeastar a lancé un tout nouveau produit IPBX Série-P, une solution « PBX-Plus-More », démontrant ainsi sa détermination à favoriser le développement des communications unifiées et à dépasser les attentes des clients. Dans le courant de l'année, d'autres fonctions, intégrations et options de déploiement seront proposées pour la série P afin d'en faire un système de communication toujours plus impressionnant.

Pour l'avenir, Yeastar est de plus en plus audacieux. Elle cherche à relever un grand nombre de défis professionnels en intégrant les dernières technologies et en élargissant ses offres, en commençant par le déploiement d'une solution digitale pour le milieu professionnel. En outre, les nouveaux bureaux de Yeastar seront également un lieu de travail numérique inspirant et expérimental, présentant l'intégration des communications unifiées, du bureau intelligent et de la technologie de sécurité intelligente.

« Les 15 dernières années constituent un parcours extraordinaire. Je tiens à remercier tous nos employés, nos partenaires et nos clients qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. « Nous conserverons notre esprit d'innovation et continuerons à travailler à la connexion, à la rationalisation et à la numérisation du milieu professionnelle dans lequel évoluent les PME. Nous nous réjouissons d'un avenir passionnant et prometteur. »

Le 15ème anniversaire de Yeastar a débuté par une célébration en ligne, cliquez ici pour plus de détails.

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des IPBX hébergés et sur site pour les PME et des solutions de communications unifiées (UC) qui mettent en contact plus efficacement le personnel et les clients. Fondée en 2006, la société Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur avec un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée et plus de 200 000 clients. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication faciles à utiliser et à gérer qui ont toujours été reconnues pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar, veuillez consulter le site https://www.yeastar.com/fr/.

Contact :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1312520/Yeastar_Logo.jpg

Related Links

https://www.yeastar.com



SOURCE Yeastar Information Technology Co. Ltd.