Yeastar organisera un événement virtuel de lancement pour la série P à venir de son IPBX

XIAMEN, Chine et DALLAS, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Yeastar (www.yeastar.com), le premier fournisseur mondial de IPBX pour les PME, a annoncé aujourd'hui qu'il dévoilera son nouveau produit, la série P du IPBX, lors d'un événement virtuel de lancement le mardi 27 octobre à 10 h CET qui comprendra des présentations du produit et une séance de questions-réponses en direct. Déjà un acteur majeur sur le marché mondial des communications des PME, Yeastar cherche maintenant à servir les PME qui ont des attentes plus élevées avec son nouveau produit.

L'événement en direct sera diffusé sur les plateformes suivantes :

Yeastar a publié une bande-annonce vidéo du nouveau produit révélant quelques fonctionnalités intéressantes de la série P du IPBX. Étape majeure dans le renforcement du portefeuille de Yeastar, la série P du IPBX fusionne voix, mobilité, présence, centre d'appels, application Web, collaboration, et plus encore, pour dépasser les performances de tous les autres IPBX courants. L'événement de lancement montrera aux petites et moyennes entreprises comment elles peuvent compter sur Yeastar pour améliorer les communications d'entreprise avec un système « PBX-Plus-More » qui offre plus de fonctionnalités, de confort et de possibilités.

« Nous nous réjouissons du lancement de la série P du IPBX et de notre premier événement de lancement en direct, a déclaré Alan Shen, PDG de Yeastar. La tendance à la transformation numérique et la nouvelle normalité que représente le travail à distance augmentent les attentes des PME à l'égard de leurs IPBX. Elles exigent non seulement la fonctionnalité de téléphonie de base, mais aussi l'expérience utilisateur, la facilité de gestion, la productivité de leurs activités et la satisfaction des clients. C'est pourquoi nous lançons la série P sur le marché afin de mieux répondre aux besoins dynamiques des PME. »

La série P du IPBX a été lancée en version bêta en septembre et a été bien accueillie par plus de 400 clients expérimentés et enthousiastes. Elle sera mise à la disposition générale après l'événement de lancement le 27 octobre.

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des IPBX hébergés et sur site pour les PME et fournit des solutions de communications unifiées (UC) qui mettent en contact plus efficacement le personnel et les clients. Fondée en 2006, la société Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur avec un réseau mondial de distributeurs et de revendeurs à valeur ajoutée et plus de 200 000 clients. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communication faciles à utiliser et à gérer qui ont été constamment reconnues pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar, veuillez consulter le site www.yeastar.com.

