Yeastar s'associe à Alltron AG pour stimuler les opportunités du cloud en Suisse

XIAMEN, Chine et ARGOVIE, Suisse, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Yeastar ( www.yeastar.com ), premier fournisseur mondial de solutions de communications unifiées et innovateur en matière de lieu de travail numérique, a annoncé un nouveau partenariat de distribution avec Alltron AG (www.alltron.ch), le grossiste suisse approvisionnant les revendeurs spécialisés, intégrateurs et installateurs suisses dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, des services cloud, des communications audiovisuelles, de la sécurité, de l'électronique et de l'éclairage. Ce partenariat montre l'entrée du système IPBX P-Series Cloud Edition de Yeastar sur le marché suisse, ainsi qu'une toute nouvelle solution UCaaS.

Le travail hybride devenant de plus en plus fréquent, les besoins pour des services cloud ne cessent d'augmenter. Robuste, flexible et conçu pour la réussite, le P-Series Cloud Edition de Yeastar offre un accès facile aux meilleures fonctionnalités de communication unifiées et de collaboration aux entreprises ayant divers besoins.

« Alltron est très engagée sur le marché suisse et a une force exceptionnelle. Ce partenariat a jeté les bases solides de notre entrée sur le marché suisse. Nous croyons que de nouvelles possibilités se présenteront dans le cadre de notre collaboration », a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar.

« Pour Alltron, la coopération stratégique avec Yeastar est une étape importante. Le P-Series Cloud Edition de Yeastar est une solution complète avancée qui séduit de nombreux clients en Suisse. Nous avons hâte de déployer cette solution à travers notre vaste réseau de partenaires et de développer davantage l'activité cloud de PBX avec Yeastar », a déclaré Pius Gloor, responsable du Centre de compétences Work Smart chez Alltron AG.

Yeastar aide les entreprises à créer de la valeur numérique en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 350 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la bonne technologie aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées , la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de prospérer dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire de l'entreprise, consultez le site https://www.yeastar.com/ .

Alltron est une entreprise active dans le secteur du commerce de gros. Elle propose une vaste sélection de plus de 100 000 articles disponible directement depuis l'entrepôt. Ses forces reposent sur un soutien technique complet et la gestion des services logistiques pour les revendeurs. La gamme de services « Alltron Solutions » de l'entreprise offre une distribution à valeur ajoutée avec formation et assistance. Alltron AG est basée à Mägenwil, en Suisse. L'entreprise fait partie du groupe Competec et approvisionne les revendeurs spécialisés, intégrateurs et installateurs suisses dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, des services cloud, des communications audiovisuelles, de la sécurité, de l'électricité et de l'éclairage.

