yeedi definisce la tendenza per il settore dei robot aspirapolvere con Floor 3 Station

Dotata di un'opzione auto-pulente, la Floor 3 Station di yeedi va oltre gli stereotipi dei robot aspirapolvere con il suo design e le sue prestazioni

ROMA, 17 aprile 2023 /PRNewswire/ -- yeedi, fondata da ECOVACS Robotics Inc, ha lanciato la Floor 3 Station di yeedi (robot aspirapolvere e lavapavimenti). Con i modelli precedenti yeedi ha consolidato la propria reputazione tra i clienti a livello globale grazie alla sua affidabilità e alle convenienza dei prodotti. La Floor 3 Station è un'altra sorpresa lanciata da yeedi quest'anno. In qualità di successore del robot di lavaggio più popolare di yeedi in Europa, la Floor 3 Station combina estetica e funzioni per portare i clienti in una nuova era della pulizia robotica.

yeedi Floor 3 Station

"Un numero crescente di robot si presenta sotto forme di stazione per offrire un'esperienza di pulizia a mani libere. È difficile fingere che non siano presenti in casa, quindi la progettazione dei prodotti è diventata sempre più critica. Abbiamo anche notato che oggi i clienti si aspettano che i robot aspirapolvere si occupino di un maggior numero di operazioni di pulizia e vogliono come minimo la combinazione aspirapolvere e lavapavimenti." Gary Li, General Manager of Sales&Marketing di yeedi, dichiara: "yeedi offre un nuovo livello di esperienza di pulizia con la Floor 3 Station. Il modello offre aspirazione 5100 Pa e presenta il collaudato sistema di lavaggio a doppia potenza dalla stazione lavapavimenti che avevamo lanciato lo scorso anno. Il lussuoso design di questo modello ridisegnato si coordina con il modello precedente, in linea con un'estetica moderna in grado di portare vitalità, semplicità ed eleganza agli spazi di casa."

Scoprite la Floor 3 Station di yeedi: la lavapavimenti definitiva nella sua versione potenziata, un aggiornamento completo della stazione lavapavimenti di yeedi

La funzionalità incontra l'estetica

Non è più necessario trovare compromessi tra prestazioni ed estetica. La Floor 3 Station di yeedi presenta un corpo bianco in ceramica con decorazioni in oro rosa per ravvivare gli spazi di casa, la sua finitura lucida aggiunge un tocco di raffinatezza all'esperienza estetica e tattile, mentre l'illuminazione reattiva sul robot e le luci decorative della stazione portano in vita gli ambienti domestici.

Riportate alla luce la bellezza originale dei vostri pavimenti

Il sistema lavapavimenti rotante a doppia potenza pulisce energicamente i pavimenti, rimuovendo con facilità anche le macchie più vecchie. L'aspirazione 5100 Pa leader di settore rimuove facilmente lo sporco domestico, facendo brillare il pavimento come fosse nuovo.

Mappatura rapida e superamento ostacoli 3D

yeedi impara la disposizione della casa in 5-10 minuti grazie alla navigazione ToF 3D e alla tecnologia di superamento ostacoli. Inoltre evita gli oggetti quotidiani sul suo percorso e rileva gli spazi ristretti per evitare di rimanere bloccato. Il corpo ultrasottile da 84 mm consente di raggiungere un maggior numero di angoli.

Lavaggio e asciugatura automatica dei panni

Floor 3 Station di yeedi lava automaticamente i panni per accertarsi che siano sempre puliti e pronti all'uso. Inoltre, li asciuga con il calore al termine del lavaggio per evitare cattivi odori.

Prezzo e disponibilità

Floor 3 Station di yeedi è disponibile al prezzo di listino di 799.99€ su Amazon. È disponibile anche su altri canali: eBay, Manomano e Allegro.

Informazioni su yeedi

In un mondo di aspirapolvere robotici troppo costosi che non soddisfano le vostre esigenze, yeedi porta semplicità e divertimento alla vostra routine di pulizia con una tecnologia robotica avanzata.

Pulizia automatica più accessibile

Con la mission "Robotica per tutti", ECOVACS Robotics Inc. ha fondato il marchio yeedi per portare robot per la pulizia dei pavimenti al mercato di massa e rendere le esperienze di pulizia automatizzate accessibili a un maggior numero di persone.

Rivoluzionate la vostra esperienza di pulizia con l'innovazione pragmatica.

yeedi fonda il proprio marchio sul concetto di "praticità + innovazione" e cerca sempre soluzioni innovative. In base alle esigenze fondamentali degli utenti, yeedi mira a ridurre i costi, la complessità e le barriere dei robot di pulizia, consentendo a un maggior numero di persone di sperimentare i vantaggi della pulizia automatica dei pavimenti.

