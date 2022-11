yeedi publie un guide de cadeaux de Noël

BERLIN, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- yeedi a le plaisir d'annoncer la publication de son guide de cadeaux pour les prochaines fêtes de fin d'année. Le guide de cadeaux de Noël de yeedi présente toutes sortes d'aspirateurs robots pour répondre aux besoins de nettoyage de différentes familles. Que ce soit pour les parents, les jeunes mariés ou les amis, ce guide de cadeaux donnera de l'inspiration avec de superbes présents.

yeedi vac station : un héros du nettoyage domestique 3 en 1

yeedi robot vacuum series

Le yeedi vac station aspire, passe la serpillière et vide automatiquement le bac à poussière, 3 en 1. Ce modèle peut contenir jusqu'à 30 jours de saleté grâce à son sac à poussière qui se vide automatiquement. Son système de balayage longue durée et sa puissance d'aspiration de 3000 Pa offrent d'excellents résultats de nettoyage.

yeedi vac 2 pro : le meilleur aspirateur robot pour les familles avec enfants

Pour ceux qui ont de grands besoins en matière de nettoyage des taches de cuisine, le yeedi vac 2 pro est un choix idéal. Son système unique de balayage oscillant se déplace d'avant en arrière pour imiter le balayage à la main, mais 5 fois plus vite, pour s'attaquer aux déversements accidentels, aux taches séchées et plus encore. Ce modèle est également équipé de la technologie d'évitement d'obstacles 3D qui esquive intelligemment le désordre quotidien sur le sol et détecte les espaces étroits.

yeedi mop station : l'aspirateur robot maître du nettoyage avec une station d'auto-nettoyage

Avec son système d'essorage à double puissance, le yeedi mop station pro rend le nettoyage plus facile. Certains robots nettoyeurs pulvérisent de l'eau sur le sol et traînent un balai à franges qui laisse des traces humides partout. Mais les deux patins du yeedi sont pressés fermement contre le sol par une force de 10N et éliminent les taches tenaces. Avec une puissance d'aspiration de 2500 Pa, il peut même balayer la poussière et la saleté dans les angles morts. Un choix adorable pour les personnes qui apprécient la liberté de marcher pieds nus à la maison.

yeedi vac max : un coup de main pour les grandes maisons avec moquette et sol dur

Le yeedi vac max aspire et passe la serpillière simultanément pour s'attaquer aux saletés humides et sèches en une seule fois. Avec une puissance d'aspiration de 3000 Pa, il balaie la saleté comme un ouragan. Il reconnaît les tapis et planifie la méthode de nettoyage en conséquence. En mode balai, il s'éloigne de la moquette tandis qu'en mode aspirateur, il augmente automatiquement la puissance d'aspiration pour un nettoyage en profondeur.

yeedi vac hybrid : un robot aspirateur et balai 2 en 1

Le yeedi vac hybrid est polyvalent et préparé aux dégâts secs et humides. Il aspire avec une forte puissance d'aspiration et passe la serpillière avec un système de serpillière intelligent. Le capteur de détection de tapis intégré reconnaît intelligemment les tapis et évite de les nettoyer. Une brosse latérale et une brosse roulante principale combinées à une forte puissance d'aspiration allant jusqu'à 2500 Pa capturent la poussière et les poils d'animaux incrustés dans la moquette et le sol dur pour un nettoyage en profondeur. Parfait pour les appartements avec des animaux de compagnie.

yeedi vac 2 : le robot aspirateur et balai efficace pour les familles

Les familles avec enfants sont confrontées à des tâches de nettoyage ardues et à des encombrements sur le sol. Le yeedi vac 2 est le meilleur cadeau à leur offrir à Thanksgiving ou Noël. Ce modèle ultra-mince fait 77 mm, ce qui lui permet de passer facilement dans les espaces bas sous les meubles. De plus, il peut se libérer lorsqu'il est coincé grâce à sa technologie d'évitement d'obstacles 3D qui esquive intelligemment les encombrements quotidiens sur le sol et détecte les espaces étroits.

Au-delà de ces plans attractifs, yeedi prépare également une campagne de cadeaux de Noël pour tous. Durant les 24 et 25 novembre, les clients auront la possibilité de gagner des cadeaux surprises après leurs achats. Pour des règles plus spécifiques, gardez un œil attentif sur le compte Instagram de yeedi yeedi_eu , ne les manquez pas.

Tous les produits ci-dessus sont également disponibles sur Manomano . N'hésitez pas à vous procurer les surprenants cadeaux de Noël de 2022.

À propos de yeedi

yeedi est une marque d'aspirateurs robots dont la mission est d'aider les clients à résoudre les défis de leur vie quotidienne. Convaincus que toutes les fonctions et innovations sont créées pour répondre aux besoins du plus grand nombre de clients possible, nous apportons des produits de nettoyage intelligents à davantage de foyers pour les aider à garder une maison propre et saine en toute simplicité.

