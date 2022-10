yeedi se classe n°1 des ventes de l'industrie des robots aspirateurs sur le marché de masse allemand

BERLIN, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- yeedi, une marque d'aspirateurs robots dont la vocation est d'aider les clients à résoudre les problèmes de leur vie quotidienne, s'est classée n°1 des ventes et détient 13,4 % des parts de marché dans la gamme de prix de 200 à 400 € sur Amazon DE, qui constitue une gamme de prix accessible pour les consommateurs de masse. De plus, le yeedi vac max représente également le choix le plus populaire dans cette gamme de prix. En tant que robot aspirateur laveur polyvalent, le yeedi vac max est conçu pour les saletés humides et sèches. Mentionné par de nombreux consommateurs dans les commentaires, le capteur avancé de détection de tapis du yeedi dispose également d'une fonction pratique qui identifie intelligemment votre type de sol pour planifier la méthode de nettoyage en conséquence.

Nouvelle arrivante dans cette industrie, yeedi a été fondée en 2019 et continue de croître rapidement depuis seulement trois ans, mais a étendu ses activités dans le monde entier dans plus de 20 pays. Au cours des trois dernières années, yeedi a déployé beaucoup d'efforts dans la R&D. Selon le rapport de résultats, l'ensemble de l'équipe de R&D constitue 74 % de l'effectif total de yeedi. Avec une telle configuration du personnel, yeedi a lancé avec succès plusieurs modèles brillants, tels que le K650, spécialement conçu pour les familles possédant des animaux domestiques ; le mop station, le tout premier robot aspirateur doté de la fonction d'auto-nettoyage en Europe, et le vac station, qui a remporté le prix Reddot.

Notamment, yeedi continue de compléter ses services à la clientèle en même temps. En 2022, yeedi a mis en place deux programmes d'après-vente révolutionnaires : le « Swap repair program », qui permet aux consommateurs de choisir d'échanger leur appareil contre un appareil de remplacement au lieu de le réparer une fois pendant la période de garantie, et le « Trade-in program », qui permet aux consommateurs de longue date de compenser le prix d'achat de notre nouveau robot par des robots yeedi qu'ils possèdent. Ces deux programmes permettent de couvrir la plupart des problèmes après l'achat des consommateurs, et leur offrent l'opportunité d'essayer les nouvelles générations en même temps.

Fidèle à sa vision « Apporter des robots aspirateurs de qualité et abordables à toutes les familles », yeedi a lancé son modèle significatif yeedi vac 2 pro en 2022, le premier produit dans la gamme de prix de 200 à 400 euros qui combine la technologie d'évitement des obstacles en 3D et une capacité de nettoyage supérieure à un prix accessible pour les consommateurs de masse. Ce modèle est doté du « système de balayage oscillant » qui imite les mouvements de balayage manuel pour éliminer facilement les diverses taches tenaces et obtenir un meilleur résultat de nettoyage. En outre, la fonction d'évitement des obstacles en 3D dont il est équipé actualise également la technologie de navigation dans cette gamme de prix. En effet, de nombreux concurrents utilisent toujours l'ancien système de cartographie infrarouge qui n'a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans.

À long terme, un robot aspirateur devrait être aussi populaire qu'une télévision, un lave-linge ou un réfrigérateur. Avec le développement constant de cette industrie et de cette technologie, toutes les fonctions et innovations sont destinées à servir la majorité, et non la minorité. En tant qu'acteur principal sur le marché allemand des robots aspirateurs, yeedi offrira de meilleurs produits et services pour répondre aux besoins des consommateurs.

