Yellow.ai é reconhecida no primeiro Gartner® Magic Quadrant™ de 2022 para Plataformas de IA para Comunicação Corporativa

SÃO PAULO, 31 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Yellow.ai, a plataforma líder de automação de experiência total (TX) de última geração, que tem a confiança de mais de mil empresas do mundo todo, anunciou hoje que foi reconhecida como "Niche Player" no Gartner Magic Quadrant de 2022 para Plataformas de IA para Comunicação Corporativa.

Concentrando-se fortemente na expansão de sua presença global, a empresa contou com um aumento exponencial em sua base de clientes, registrando um crescimento de quatro vezes em relação a seu faturamento no ano anterior.

O Gartner Magic Quadrant avalia a integralidade de visão e capacidade de execução dos fornecedores. O ano de 2022 marca o surgimento dessa nova categoria de mercado de plataforma de IA para comunicação corporativa. O relatório descreve 21 dos fornecedores mais avançados entre milhares de players atuantes no setor, destacando que as empresas estão, cada vez mais, buscando abordagens baseadas em plataformas, a fim de satisfazer vários requisitos de caso de uso empresarial. Elas acreditam que essa abordagem permite um melhor aproveitamento dos investimentos.

"Sentimo-nos honrados por termos sido reconhecidos como "Niche Player" no Gartner Magic Quadrant de 2022 para Plataformas de IA para Comunicação Corporativa. O que é mais interessante é que esse é o primeiro Gartner Magic Quadrant do mercado de IA para Comunicação, um setor que sentimos que contou com um enorme crescimento e adoção, principalmente no ano passado. Acreditamos que esse reconhecimento valida imensamente o poder dos recursos de nossa plataforma, o impulso que tivemos em atender às exigências únicas dos mercados em que atuamos e a inovação que estamos proporcionando ao mercado de IA para comunicação. Em apenas cinco anos, nossas soluções permitiram que mais de mil empresas encontrassem seu nicho para necessidades de automação na experiência do cliente e experiência do funcionário conosco, impulsionando competências e ROI mais altos", disse Raghu Ravinutala, CEO e cofundador da Yellow.ai.

Desenvolvida sobre o mais robusto mecanismo interno de programação neurolinguística, a Yellow.ai oferece uma fábrica única e plataforma independente de função com modelos linguísticos pré-construídos. Seus agentes da Dynamic AI suportam mais de cem idiomas em mais de 35 canais para automatizar funções como suporte ao cliente, engajamento com o cliente, comércio de conversação, experiência do funcionário e ITSM. Os agentes da Dynamic AI da Yellow.ai aprendem de forma exclusiva com todas as perguntas respondidas por seres humanos para reduzir rapidamente futuras ações sem contato físico de IA-para-humano, conseguindo 60% de automação nos primeiros trinta dias.

Em relação ao avanço da estratégia, Ravinutala acrescentou: "Após contar com um rápido aumento no número de clientes e no faturamento, nosso foco agora é fortalecer nossa presença no mercado global. Já estabelecemos uma força de vendas de mais de vinte pessoas nos EUA, e nossa equipe de liderança cresceu 50% em todos os mercados nos últimos dois trimestres. Nossas parcerias estratégicas com líderes estendem imensamente nossos esforços em ajudar as empresas de todos os setores a aprimorar a automação da experiência do cliente e do funcionário. Alinhados com nosso objetivo de democratizar verdadeiramente a IA e tornar toda comunicação eficaz e prazerosa, continuaremos a estabelecer o ritmo do setor, ao apresentar soluções inovadoras impulsionadas pelo impacto comercial que permitam que nossos clientes reimaginem completamente a experiência do cliente e a experiência do funcionário."

Para encontrar seu nicho com a Yellow.ai, acesse: https://yellow.ai/gartner-conversational-ai-magic-quadrant-report-2022

Isenção de responsabilidade do Gartner

Gartner, Magic Quadrant de Plataformas de IA para Comunicação Corporativa, 24 de janeiro de 2022, Magnus Revang | Anthony Mullen | Bern Elliot

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas e marcas de serviço do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolherem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, inclusive quaisquer garantias de comercialização ou adequação a um propósito específico.

Sobre a Yellow.ai

A Yellow.ai é a plataforma líder de última geração de automação da experiência total e tem como objetivo tornar toda comunicação eficaz e prazerosa para seus clientes e funcionários. A plataforma tem a confiança de mais de mil empresas em mais de 70 países, como Domino's, Sephora, Hyundai, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Waste Connections, American Bureau of Shipping e MG Motors. Impulsionada por agentes da Dynamic AI para empresas, a empresa tem como objetivo oferecer interações semelhantes às humanas que aumentem em escala a satisfação do cliente e o engajamento do cliente, por meio de seus desenvolvedores robóticos sem código/com baixo código. Reconhecida como líder pela Frost & Sullivan, Gartner, IDC e G2 Crowd, a empresa arrecadou mais de USD 102 milhões de investidores de primeira linha e tem escritórios em seis países.

Acesse www.yellow.ai para mais informações. Entre em contato conosco: [email protected]

